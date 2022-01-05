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Ekonomi
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Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatı bugün kaç TL? 5 Ocak 2022 anlık gram altın anlık çeyrek altın anlık cumhuriyet altını fiyatı

2022-01-05 09:30:33
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatı bugün kaç TL? 5 Ocak 2022 anlık gram altın anlık çeyrek altın anlık cumhuriyet altını fiyatı

Anlık altın fiyatları 5 Ocak 2022 bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika haberleri altına yatırım yapanlarca sorgulanır oldu. Altın fiyatları gram sarı metal arasında en çok tercih edilenler arasında yerini alırken, anlık çeyrek altın fiyatı da güncel cumhuriyet altın fiyatı ve anlık yarım tın fiyatı kadar merak ediliyor. Altın fiyatları canlı bugün sorusunu soranlar canlı altın fiyatları ile altın fiyatları canı gram, çeyrek kaç TL oldu? araştırılması da son günlerde internet ortamında güncel altın fiyatları konusunda aranmakta. Anlık altın fiyatları 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon rakamları sonrası Kapalıçarşı altın fiyatları ve serbest piyasa altın fiyatları araştırması yapan yatırımcının ilgi odağı halinde. İşte anlık altın fiyatlar bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın fiyatı, güncel bilezik fiyatları son durum rakamları.

#1
Foto - Güncel altın fiyatı bugün ne kadar? 2021 yılında enflasyon yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon sonrası altın fiyatları yükselir mi, altın bugün ne kadar, altın fiyatları son durum ne? soruları bir hayli sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yapılacak enflasyon zamı ile memura yapılacak toplu sözleşme farkını açıkladı. Memur ve emekli zammı piyasalarda olumlu hava oluştururken, anlık altın fiyatları da an be an takip edilmekte. Peki bugün altın ne kadar, canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın ne kadar bugün? Güncel altın fiyatları anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altın fiyatı, anık yarım altın fiyatları ile güncel bilezik fiyatları altına yatırım yapanlarca internet üzerinden sorgulanıyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabına ilişkin 5 Ocak 2022 Çarşamba güncel gram altın, yarım atın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum bilgileri.

Güncel altın fiyatı bugün ne kadar? 2021 yılında enflasyon yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon sonrası altın fiyatları yükselir mi, altın bugün ne kadar, altın fiyatları son durum ne? soruları bir hayli sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yapılacak enflasyon zamı ile memura yapılacak toplu sözleşme farkını açıkladı. Memur ve emekli zammı piyasalarda olumlu hava oluştururken, anlık altın fiyatları da an be an takip edilmekte. Peki bugün altın ne kadar, canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın ne kadar bugün? Güncel altın fiyatları anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altın fiyatı, anık yarım altın fiyatları ile güncel bilezik fiyatları altına yatırım yapanlarca internet üzerinden sorgulanıyor. Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun cevabına ilişkin 5 Ocak 2022 Çarşamba güncel gram altın, yarım atın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, bilezik fiyatları ile canlı altın fiyatları son durum bilgileri.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.815,25 TL, 1.815,56 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.815,25 TL, 1.815,56 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 779,42 TL, 800,93 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 779,42 TL, 800,93 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 785,01 TL, 785,14 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 785,01 TL, 785,14 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.256,02 TL, 1.283,70 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.256,02 TL, 1.283,70 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.024,07 TL, 5.119,09 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.024,07 TL, 5.119,09 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.504,19 TL, 2.567,40 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.504,19 TL, 2.567,40 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.024,07 TL, 5.119,09 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.024,07 TL, 5.119,09 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.147,88 TL, 5.282,39 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.147,88 TL, 5.282,39 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 426,48 TL, 525,60 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 426,48 TL, 525,60 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 708,26 TL, 750,44 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 708,26 TL, 750,44 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.627,00 TL, 13.105,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.627,00 TL, 13.105,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,90 TL, 9,92 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,90 TL, 9,92 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,97 TL, 22,98 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,97 TL, 22,98 TL,

#15
Foto - Altın, tahvil faizlerinde yaşanan yükselişle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların fiyatlarda düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Analistler ilk fiyatlamalarda piyasanın gereğinden fazla agresif davrandığını ve düzeltmenin bundan kaynaklandığını belirtiyor. Bloomberg HT'nin haberine göre; Altın fiyatları yükselen tahvil faizleriyle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle 780 TL’nin üzerine tırmandı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi haftanın başında hızlı bir yükseliş kaydettikten sonra yüzde 1,64 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari ise bu yıl iki faiz artırımı beklediğini belirtti.

Altın, tahvil faizlerinde yaşanan yükselişle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların fiyatlarda düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Analistler ilk fiyatlamalarda piyasanın gereğinden fazla agresif davrandığını ve düzeltmenin bundan kaynaklandığını belirtiyor. Bloomberg HT'nin haberine göre; Altın fiyatları yükselen tahvil faizleriyle sert bir düşüş yaşadıktan sonra piyasaların düzeltmeye gitmesiyle kayıplarının bir kısmını sildi. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle 780 TL’nin üzerine tırmandı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizi haftanın başında hızlı bir yükseliş kaydettikten sonra yüzde 1,64 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari ise bu yıl iki faiz artırımı beklediğini belirtti.

#16
Foto - Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise altının fiyatlanmasında ilk başta piyasaların gereğinden fazla agresif davrandığını belirterek “ABD ekonomisi hala güçlü ve tahvil faizleri artarken bile altın fiyatları zayıflayan dolardan destek bulabilir” dedi. Mike McGlone ise hisse piyasalarının sendelemeye başlamasından sonra altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirterek “Altın konsolide olarak boğa piyasasına hazırlanıyor” dedi. Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın dönemi parasal teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021’i son 6 senedeki en kötü performanslarından biriyle kapattı. En son 2015’te yılı yüzde 10 civarında düşüşle kapatan değerli metal, yatırımcısına 2021’de yüzde 3,64 kaybettirdi.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya ise altının fiyatlanmasında ilk başta piyasaların gereğinden fazla agresif davrandığını belirterek “ABD ekonomisi hala güçlü ve tahvil faizleri artarken bile altın fiyatları zayıflayan dolardan destek bulabilir” dedi. Mike McGlone ise hisse piyasalarının sendelemeye başlamasından sonra altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini belirterek “Altın konsolide olarak boğa piyasasına hazırlanıyor” dedi. Güvenli liman altın merkez bankalarının salgın dönemi parasal teşviklerini azaltmaya başlamasıyla 2021’i son 6 senedeki en kötü performanslarından biriyle kapattı. En son 2015’te yılı yüzde 10 civarında düşüşle kapatan değerli metal, yatırımcısına 2021’de yüzde 3,64 kaybettirdi.

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