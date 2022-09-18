Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

"ALTIN BASKI ALTINDA KALACAK" OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Kitco News'e verdiği demeçte, "Fed önümüzdeki hafta 100 baz puan ile sürpriz yaparsa, 1.600 doların kırılmasını ve altının görünümünün daha da kötüleşmesini bekliyoruz. Ancak politika yapıcıların 75 baz puanlık bir artışa bağlı kalmaları muhtemel. Yine de piyasalar, Fed’in Kasım toplantısında bu tempoyu koruması için hazırlıklı olmalı. Bu da altını baskı altında tutacaktır." dedi.