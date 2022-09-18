2022-09-18 09:43:12 Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatlarında düşüş seyri devam ediyor. Altın piyasası ons tarafında 2 yılın, gram fiyatında ise 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altında daha da derin bir geri çekilmenin ihtimal dışı olmadığını belirtti. Uzmanlar, ileriye dönük altının çok daha aşağı yönlü olduğunu düşünüyor. İşte tüm detaylar...