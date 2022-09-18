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Ekonomi
18
Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

2022-09-18 09:43:12
Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatlarında düşüş seyri devam ediyor. Altın piyasası ons tarafında 2 yılın, gram fiyatında ise 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altında daha da derin bir geri çekilmenin ihtimal dışı olmadığını belirtti. Uzmanlar, ileriye dönük altının çok daha aşağı yönlü olduğunu düşünüyor. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

Son dakika altın fiyatı. Ons altın fiyatları 1.675 dolar ile haftayı tamamlamadan önce iki yılın en düşük seviyesi olan 1.650 dolara kadar düştü. Fed'in yaklaşan faiz artırımının külçenin cazibesini azaltmasıyla beş hafta içinde geçen hafta hariç dördüncü hafta kaybını kaydetti.

#2
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

GRAM ALTIN 2 AYIN DİBİNDE Altının gram fiyatı, dün 971 TL’ye kadar düşerek 22 Temmuz'dan bu yana en gördüğü en alt seviyeye geriledi. Ardından altın piyasasındaki hızlı alımlarla 986 TL’ye kadar yükselen gram altın, 983 TL’den haftayı tamamladı.

#3
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

VERİLER FED KORKUSUNU ATEŞLEDİ Fed'in daha agresif hareket etmesi gerekebileceğine dair korkuları güçlendiren sıcak ABD enflasyon raporuyla birlikte perşembe günkü sağlam perakende satışları ve işsizlik başvuruları verileri, altına son darbeyi vuran gelişmeler oldu.

#4
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

TAHMİNLER YANILDI Altın ayrıca, Dünya Bankası ve IMF'nin kilit ekonomiler için büyüme tahminlerini düşürmesiyle birlikte, artan ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha güvenli bir liman varlığı olarak parlaklığını kaybetti. Bu arada önde gelen ABD şirketleri ekonomik görünümler konusunda zayıf rehberlik yaptı ve altın yatırımcılarını zarara uğrattı.

#5
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

"ALTIN BASKI ALTINDA KALACAK" OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Kitco News'e verdiği demeçte, "Fed önümüzdeki hafta 100 baz puan ile sürpriz yaparsa, 1.600 doların kırılmasını ve altının görünümünün daha da kötüleşmesini bekliyoruz. Ancak politika yapıcıların 75 baz puanlık bir artışa bağlı kalmaları muhtemel. Yine de piyasalar, Fed’in Kasım toplantısında bu tempoyu koruması için hazırlıklı olmalı. Bu da altını baskı altında tutacaktır." dedi.

#6
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

FED FAİZLERİ NEREDE DURDURACAK? Moya, "Gelecek birkaç ay içinde ekonomik veriler kötüleşirse, Fed'in vites küçültmesi muhtemel. Enflasyonun düşüşünü de görmemiz gerekiyor. Fed'in endişelenmesi gereken bir dengeleme eylemi var. Çok fazla acı hissetmeden oranları yüzde 5 veya daha yükseğe çıkaramaz." dedi.

#7
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

STRATEJİSTLER "SATIYORUZ" DİYOR TD Securities Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Ghali, "Fed beklentilerindeki bir yeniden fiyatlandırmanın, artan kalıcı enflasyon ortamında sarı metalde devam eden çıkışları daha da kötüleştireceği beklentisiyle ticareti başlattık... Analizimiz, altın fiyatlarının yükseliş döngüsünün bir sonraki aşamasında fiyatlanmadığını gösteriyor" dedi.

#8
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

ONS ALTIN NE KADAR? Güne $1.664,87 ile başlayan Ons Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,65 artışla $1.675,61'dan işlem görüyor. Dün en düşük $1.654,22, en yüksek $1.680,38 seviyelerini gören Ons Altın, günü $1.675,61 seviyesinde kapattı.

#9
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

Ons Altın, 16.09.2022 tarihinde $1.654,22 ile son bir ayın en düşük, 25.08.2022 tarihinde ise $1.765,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

#10
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

TAM ALTIN NE KADAR? Güne 6.289,18 ile başlayan Tam Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,57 artışla 6.325,02'dan işlem görüyor. Dün en düşük 6.251,18, en yüksek 6.354,17 seviyelerini gören Tam Altın, günü 6.325,76 seviyesinde kapattı.

#11
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

Tam Altın, 17.09.2022 tarihinde 6.251,18 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 6.619,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Tam Altın 6.325,02 TL'ye karşılık gelmektedir.

#12
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

YARIM ALTIN NE KADAR? Güne 3.144,59 ile başlayan Yarım Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,57 artışla 3.162,51'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.125,59, en yüksek 3.177,09 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 3.162,88 seviyesinde kapattı.

#13
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

Yarım Altın, 17.09.2022 tarihinde 3.125,59 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 3.309,90 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Yarım Altın 3.162,51 TL'ye karşılık gelmektedir.

#14
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Güne 1.572,30 ile başlayan Çeyrek Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,57 artışla 1.581,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.562,79, en yüksek 1.588,54 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 1.581,44 seviyesinde kapattı.

#15
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

Çeyrek Altın, 17.09.2022 tarihinde 1.562,79 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 1.654,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Çeyrek Altın 1.581,26 TL'ye karşılık gelmektedir.

#16
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

GRAM ALTIN NE KADAR? Güne 977,90 ile başlayan Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,57 artışla 983,47'dan işlem görüyor. Dün en düşük 971,99, en yüksek 988,00 seviyelerini gören Gram Altın, günü 983,58 seviyesinde kapattı.

#17
Foto - Altın fiyatları kritik tarihe odaklandı! Altın uzmanı 'daha da kötüleşecek' deyip önlemez düşüşü işaret etti

Gram Altın, 17.09.2022 tarihinde 971,99 ile son bir ayın en düşük, 26.08.2022 tarihinde ise 1.029,31 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 983,47 TL'ye karşılık gelmektedir.

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