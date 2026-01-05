Altın fiyatları hızla yükseliyor! İşte güncel rakamlar
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçırması ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın 6 bin TL üstündeki yükselişini hızlandırdı!
Pişkinlikte sınır yok! ABD’den, “Hadi oradan” dedirten Maduro operasyonu açıklaması: Defalarca reddedilmiş
Şamil Tayyar, Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeyi “Maalesef” diyerek açıkladı: Süreç aleyhimize işliyor
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçırması ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın 6 bin TL üstündeki yükselişini hızlandırdı!
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı'nı kaçırması ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri altın fiyatlarına yarıyor. Gram altın 6 bin TL üstündeki yükselişini hızlandırdı! ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ABD'ye kaçırdı. Venezuela dünya petrol rezervinin yüzde 13'ünden fazlasını elinde bulunduruyor. Yaşanan gelişmeler yatırımcıların güvenli limana yönelmesini sağladı. Bu da altın fiyatlarının haftaya yüzde 1'in üzerinde yükselişlerle başlamasını sağladı.
Gram altın 6,100 TL
Çeyrek altın 10,333 TL
Yarım altın 20,666 TL
Cumhuriyet altını 41,883 TL
ONS altın 4,410 dolar
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23