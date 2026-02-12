Altın fiyatları düşüşe geçti!
ABD’de beklentileri aşan ocak ayı istihdam verisi ve güçlenen dolar, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarında kâr realizasyonunu beraberinde getirdi. Piyasalar şimdi enflasyon verisine odaklandı. ABD’de beklentileri aşan ocak ayı istihdam verisi ve güçlenen dolar, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarında kâr realizasyonunu beraberinde getirdi. Piyasalar şimdi enflasyon verisine odaklandı. Altının ons fiyatı perşembe günü yüzde 0,6 gerileyerek 5 bin 54 dolara indi. Sarı metal, çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde primle kapanmıştı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 87,30 dolara çekildi.