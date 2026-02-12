  • İSTANBUL
Altın fiyatları düşüşe geçti!
ABD’de beklentileri aşan ocak ayı istihdam verisi ve güçlenen dolar, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarında kâr realizasyonunu beraberinde getirdi. Piyasalar şimdi enflasyon verisine odaklandı. ABD’de beklentileri aşan ocak ayı istihdam verisi ve güçlenen dolar, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken altın fiyatlarında kâr realizasyonunu beraberinde getirdi. Piyasalar şimdi enflasyon verisine odaklandı. Altının ons fiyatı perşembe günü yüzde 0,6 gerileyerek 5 bin 54 dolara indi. Sarı metal, çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde primle kapanmıştı. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 87,30 dolara çekildi.

Gram altın ne kadar? Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin ardından gram altında da düşüş yaşandı. Gram altın fiyatları yüzde 0,7'ye yakın düşüşle 7 bin 88 lira seviyesine geriledi. OCBC stratejisti Christopher Wong, güçlü istihdam verisinin Fed’in yakın vadede faiz indirimi beklentilerini törpülediğini ve bunun altındaki zayıf seyre katkı sağladığını belirtti. ABD dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen istihdam raporunun ardından yükseldi. Güçlü dolar, dolar bazlı fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Wong, dolar hassasiyeti, tahvil getirilerindeki yeniden fiyatlama ve Fed politikalarına yönelik belirsizliğin kısa vadede altın üzerinde iki yönlü risk yaratmaya devam edeceğini vurguladı.

İstihdam verisi beklentileri değiştirdi ABD’de ocak ayında istihdam artışı beklenmedik şekilde hızlandı ve işsizlik oranı yüzde 4,3’e geriledi. Ancak son 13 ayın en güçlü istihdam artışı olarak kaydedilen verinin iş gücü piyasasının sağlığı konusunda abartılı bir tablo çizmiş olabileceği belirtiliyor. Revizyonlara göre, ekonominin 2025 yılında daha önce tahmin edilen 584 bin yerine 181 bin yeni istihdam yarattığı ortaya çıktı.

Bütçe açığı ve Fed beklentisi ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 2026 mali yılında bütçe açığının 1,853 trilyon dolara yükseleceğini öngördü. Bu tahmin, Başkan Donald Trump’ın ekonomi politikalarının düşük büyüme ortamında mali görünümü olumsuz etkilediğine işaret ediyor. Reuters anketine göre, ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Jerome Powell’ın mayısta sona erecek görev süresi boyunca faizleri sabit tutacak, ancak haziran ayında indirime gidecek. Ekonomistler, Powell’ın muhtemel halefi Kevin Warsh döneminde para politikasının daha gevşek olabileceği uyarısında bulunuyor.

Gözler enflasyon verisinde Yatırımcılar, bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma günü gelecek enflasyon verisini, Fed’in faiz patikasına ilişkin yeni sinyaller almak için yakından izleyecek.

Gümüş, platin ve paladyum Spot gümüş, çarşamba günü yüzde 4’lük sert yükselişin ardından yüzde 0,3 düşüşle 83,81 dolara geriledi. Spot platin yüzde 0,3 kayıpla 2 bin 126,52 dolara inerken, paladyum yüzde 1,4 artışla 1.722,67 dolara yükseldi.

