Altın fiyatları düşüşe geçti!

Gram altın ne kadar? Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin ardından gram altında da düşüş yaşandı. Gram altın fiyatları yüzde 0,7'ye yakın düşüşle 7 bin 88 lira seviyesine geriledi. OCBC stratejisti Christopher Wong, güçlü istihdam verisinin Fed’in yakın vadede faiz indirimi beklentilerini törpülediğini ve bunun altındaki zayıf seyre katkı sağladığını belirtti. ABD dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen istihdam raporunun ardından yükseldi. Güçlü dolar, dolar bazlı fiyatlanan emtiaları diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor. Wong, dolar hassasiyeti, tahvil getirilerindeki yeniden fiyatlama ve Fed politikalarına yönelik belirsizliğin kısa vadede altın üzerinde iki yönlü risk yaratmaya devam edeceğini vurguladı.