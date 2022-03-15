2022-03-15 09:35:34 Altın fiyatları canlı son dakika! Anlık gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı güncel 15 Mart 2022 Salı
Piyasalar Fed ve TCMB faiz kararı için bekliyor. Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken piyasalarda savaş fiyatlaması vatandaşları endişelendiriyor. 15 -16 Mart tarihlerinde yapılacak Fed faiz toplantısında 25 veya 50 baz puan artış beklenirken güncel altın fiyatları da bir hayli hareketlendi. 940 TL seviyelerinde olan gram altın fiyatı açılışını düşüşle gerçekleştirdi. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? Anlık altın fiyatları çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları son durum ne? İşte 15 Mart 2022 Salı canlı altın fiyatları…