  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Altın fiyatları canlı son dakika! Anlık gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı güncel 15 Mart 2022 Salı

2022-03-15 09:35:34
Altın fiyatları canlı son dakika! Anlık gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı güncel 15 Mart 2022 Salı

Piyasalar Fed ve TCMB faiz kararı için bekliyor. Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken piyasalarda savaş fiyatlaması vatandaşları endişelendiriyor. 15 -16 Mart tarihlerinde yapılacak Fed faiz toplantısında 25 veya 50 baz puan artış beklenirken güncel altın fiyatları da bir hayli hareketlendi. 940 TL seviyelerinde olan gram altın fiyatı açılışını düşüşle gerçekleştirdi. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? Anlık altın fiyatları çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları son durum ne? İşte 15 Mart 2022 Salı canlı altın fiyatları…

#1
Foto - Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle döviz ve emtia fiyatlarında yaşanan sert yükseliş yatırımcıları güvenli liman olan değerli madenlere yönlendirdi. Gram altın fiyatı kur korumalı TL mevduat hesabının işleme girdiği 20 Aralık’tan bu yana yeniden 8960 TL seviyelerini gördü. Hem Fed’in hem de TCMB’nin mart ayına ilişkin faiz toplantısını yapacak olması özellikle de Fed’in mart ayında faizleri artıracağına ilişkin verdiği mesajlar anlık altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Peki güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Gram atın fiyatı bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 15 Mart anlık altın fiyatları…

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle döviz ve emtia fiyatlarında yaşanan sert yükseliş yatırımcıları güvenli liman olan değerli madenlere yönlendirdi. Gram altın fiyatı kur korumalı TL mevduat hesabının işleme girdiği 20 Aralık’tan bu yana yeniden 8960 TL seviyelerini gördü. Hem Fed’in hem de TCMB’nin mart ayına ilişkin faiz toplantısını yapacak olması özellikle de Fed’in mart ayında faizleri artıracağına ilişkin verdiği mesajlar anlık altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Peki güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Gram atın fiyatı bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 15 Mart anlık altın fiyatları…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.927,82 TL, 1.928,44 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.927,82 TL, 1.928,44 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 915,78 TL, 921,75 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 915,78 TL, 921,75 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 918,03 TL, 918,23 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 918,03 TL, 918,23 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.469,98 TL, 1.502,50 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.469,98 TL, 1.502,50 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.875,40 TL, 5.986,87 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.875,40 TL, 5.986,87 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.928,52 TL, 3.002,62 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.928,52 TL, 3.002,62 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.875,40 TL, 5.986,87 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.875,40 TL, 5.986,87 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.113,74 TL, 6.268,20 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.113,74 TL, 6.268,20 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,97 TL, 603,40 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 501,97 TL, 603,40 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 829,96 TL, 859,08 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 829,96 TL, 859,08 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.765,00 TL, 15.010,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.765,00 TL, 15.010,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,75 TL, 11,77 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,75 TL, 11,77 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,78 TL, 24,82 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,78 TL, 24,82 TL,

İslam Memiş
Ekonomi

İslam Memiş "Çok güzel tezgah hazırladılar" dedi ve uyardı: Bir bakacaklar ki...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş, "Piyasalarda sert yükselişler ve sert düşüşler var. Ku..
Doğal gaz ile ilgili kritik gelişme! Türkiye için dev fırsat
Ekonomi

Doğal gaz ile ilgili kritik gelişme! Türkiye için dev fırsat

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan şiddetli savaş Avrupa'nın enerji güvenliğinde bir kez daha alternatif projeleri ön plana çıkardı. Avrupa Birl..
Yayıncı kuruluş resmen değişiyor!
Spor

Yayıncı kuruluş resmen değişiyor!

beIN Sports'un çekildiği Süper Lig yayın ihalesinde Saran Group ve TRT'den yazılı açıklama geldi. Digitürk'ün yıllar sonra bıraktığı ihalede..
TTB'nin provokatör doktorları acil ameliyat hastalarının sağlık hakkını gasp etti, başhekimi çileden çıkardı!
Gündem

TTB'nin provokatör doktorları acil ameliyat hastalarının sağlık hakkını gasp etti, başhekimi çileden çıkardı!

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2022 yılının en skandal olaylarından biri yaşandı. Kendisine doktor diyen bazı provokatörler, acil a..
Yüzde 1 oyla Cumhurbaşkanlığı'na talipler!
Siyaset

Yüzde 1 oyla Cumhurbaşkanlığı'na talipler!

Flash TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Da..
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye ders gibi Rusya cevabı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye ders gibi Rusya cevabı

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Alman gazetecinin "Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay