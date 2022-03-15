Altın fiyatları canlı son dakika! Anlık gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı güncel 15 Mart 2022 Salı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle döviz ve emtia fiyatlarında yaşanan sert yükseliş yatırımcıları güvenli liman olan değerli madenlere yönlendirdi. Gram altın fiyatı kur korumalı TL mevduat hesabının işleme girdiği 20 Aralık’tan bu yana yeniden 8960 TL seviyelerini gördü. Hem Fed’in hem de TCMB’nin mart ayına ilişkin faiz toplantısını yapacak olması özellikle de Fed’in mart ayında faizleri artıracağına ilişkin verdiği mesajlar anlık altın fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. Peki güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Gram atın fiyatı bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 15 Mart anlık altın fiyatları…