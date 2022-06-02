Altın fiyatları canlı: Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 2 Haziran 2022 altın kaç lira?

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri uzun zamandır gündemlerinde olan Rus petrolüne ambargoda anlaşmaya vardı. Rusya petrolüne uygulanan ambargo karası sonrası hem petrol fiyatları hem dolar kuru hareketlenmeye başlandı. 980 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı anlık olarak ne kadar olduğu da altın fiyatları sorgulaması üzerinden bir hayli merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? İŞte 2 Haziran 2022 güncel altın fiyatları.