2022-06-02 09:49:51 Altın fiyatları canlı: Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 2 Haziran 2022 altın kaç lira?
Altın fiyatları AB ülkelerinin Rus petrolüne kısmi ve aşamalı ambargoyu kabul etmesinin ardından merak edilmeye başlandı. Altına yatırım yapanlar, brent petrol fiyatı ve dolar TL kurundaki artışlarlar sonrası gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları bir hayli sorgulanır oldu. Altın fiyatları son iki haftadır yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürmekte. Anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı, güncel altın fiyatları internet üzerinden araştırılırken, 2 Haziran 2022 Perşembe çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın fiyatları anlık olarak takip edilmekte. İşte anlık altın fiyatları.