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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı: Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 2 Haziran 2022 altın kaç lira?

2022-06-02 09:49:51
Altın fiyatları canlı: Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 2 Haziran 2022 altın kaç lira?

Altın fiyatları AB ülkelerinin Rus petrolüne kısmi ve aşamalı ambargoyu kabul etmesinin ardından merak edilmeye başlandı. Altına yatırım yapanlar, brent petrol fiyatı ve dolar TL kurundaki artışlarlar sonrası gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ve bilezik fiyatları bir hayli sorgulanır oldu. Altın fiyatları son iki haftadır yatırımcısının yüzünü bir hayli güldürmekte. Anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı, güncel altın fiyatları internet üzerinden araştırılırken, 2 Haziran 2022 Perşembe çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın fiyatları anlık olarak takip edilmekte. İşte anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Avrupa Birliği (AB) ülkeleri uzun zamandır gündemlerinde olan Rus petrolüne ambargoda anlaşmaya vardı. Rusya petrolüne uygulanan ambargo karası sonrası hem petrol fiyatları hem dolar kuru hareketlenmeye başlandı. 980 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı anlık olarak ne kadar olduğu da altın fiyatları sorgulaması üzerinden bir hayli merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? İŞte 2 Haziran 2022 güncel altın fiyatları.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri uzun zamandır gündemlerinde olan Rus petrolüne ambargoda anlaşmaya vardı. Rusya petrolüne uygulanan ambargo karası sonrası hem petrol fiyatları hem dolar kuru hareketlenmeye başlandı. 980 TL seviyelerini gören gram altın fiyatı anlık olarak ne kadar olduğu da altın fiyatları sorgulaması üzerinden bir hayli merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın fiyatı anlık ne kadar? İŞte 2 Haziran 2022 güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.844,29, 1.844,73,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.844,29, 1.844,73,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 981,82, 985,94,

GRAM ALTIN FİYATI 981,82, 985,94,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 978,75, 978,89,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 978,75, 978,89,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.566,21, 1.600,81,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.566,21, 1.600,81,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.263,99, 6.382,37,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.263,99, 6.382,37,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.122,21, 3.200,97,

YARIM ALTIN FİYATI 3.122,21, 3.200,97,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.263,99, 6.382,37,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.263,99, 6.382,37,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.457,46, 6.620,26,

ATA ALTIN FİYATI 6.457,46, 6.620,26,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,77, 645,80,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 539,77, 645,80,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 891,38, 921,05,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 891,38, 921,05,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.855,00, 16.070,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.855,00, 16.070,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,59, 11,61,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,59, 11,61,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,76, 21,78,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,76, 21,78,

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