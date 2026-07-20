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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

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Hiç kimse bunu beklemiyordu! Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili sözde "Eş Başkanı" Doğan Hatun, görevinden 'geri çekilme' ilkesi kapsamında istifa ettiğini açıkladı.

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Yerel Yönetimler Konferansı'nda süreç kapsamında görev ve sorumlulukları değerlendirdiklerini dile getiren Hatun, partisinin ve halkın beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığını, yeterli üretkenliği gösteremediğini, üstlendiği rol ve misyonu istediği düzeyde yerine getiremediğini, öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğini söyledi.

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Konferansta karar altına alınan 'geri çekilme' ilkesi kapsamında görevinden çekilme talebini partisinin ilgili kurullarına bir süre önce ilettiğini ifade eden Hatun, talebinin değerlendirilip yerinde görüldüğünü açıkladı.

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Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

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