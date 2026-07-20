Hiç kimse bunu beklemiyordu! Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili sözde "Eş Başkanı" Doğan Hatun, görevinden 'geri çekilme' ilkesi kapsamında istifa ettiğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili sözde "Eş Başkanı" Doğan Hatun, görevinden 'geri çekilme' ilkesi kapsamında istifa ettiğini açıkladı.
Yerel Yönetimler Konferansı'nda süreç kapsamında görev ve sorumlulukları değerlendirdiklerini dile getiren Hatun, partisinin ve halkın beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığını, yeterli üretkenliği gösteremediğini, üstlendiği rol ve misyonu istediği düzeyde yerine getiremediğini, öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğini söyledi.
Konferansta karar altına alınan 'geri çekilme' ilkesi kapsamında görevinden çekilme talebini partisinin ilgili kurullarına bir süre önce ilettiğini ifade eden Hatun, talebinin değerlendirilip yerinde görüldüğünü açıkladı.
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