Altın fiyatları canlı: 19 Mayıs 2022 anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları hem yatırım yapan hem de düğün, nişan, sünnet sezonunun açılmasıyla birlikte bir hayli hareketlilik yaşıyor. Fed’in son faiz artırımı sonrası dolar kurundaki yukarı yönlü hareket altın fiyatlarına da yansımakta. Hafta başından itibaren gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın yükselişini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılırken, çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 19 Mayıs 2022 Perşembe anlık altın fiyatları: cumhuriyet atını, yarım altın, ziynet altını, bilezik fiyatları canlı takip yapılmakta. İşte anlık çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları: