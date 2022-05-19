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Ekonomi
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Altın fiyatları canlı: 19 Mayıs 2022 anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın alış satış fiyatı

2022-05-19 09:16:05
Altın fiyatları canlı: 19 Mayıs 2022 anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları aynen akaryakıt fiyatları gibi bir hayli merak edilmekte. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış benzin fiyatlarına yansımakta. benzin fiyatı 1,04 TL artarken, altın fiyatları 19 Mayıs nedeniyle bir hayli sorgulanmakta. Altına yatırım yapanlar hafta başında yükselişe geçen altın fiyatlarının nereye kadar çıkacağını, altın düşer mi, çıkar mı? Altın fiyatları ne olur? gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. 19 Mayıs Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum...

#1
Foto - Altın fiyatları hem yatırım yapan hem de düğün, nişan, sünnet sezonunun açılmasıyla birlikte bir hayli hareketlilik yaşıyor. Fed’in son faiz artırımı sonrası dolar kurundaki yukarı yönlü hareket altın fiyatlarına da yansımakta. Hafta başından itibaren gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın yükselişini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılırken, çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 19 Mayıs 2022 Perşembe anlık altın fiyatları: cumhuriyet atını, yarım altın, ziynet altını, bilezik fiyatları canlı takip yapılmakta. İşte anlık çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları:

Altın fiyatları hem yatırım yapan hem de düğün, nişan, sünnet sezonunun açılmasıyla birlikte bir hayli hareketlilik yaşıyor. Fed’in son faiz artırımı sonrası dolar kurundaki yukarı yönlü hareket altın fiyatlarına da yansımakta. Hafta başından itibaren gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın yükselişini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılırken, çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 19 Mayıs 2022 Perşembe anlık altın fiyatları: cumhuriyet atını, yarım altın, ziynet altını, bilezik fiyatları canlı takip yapılmakta. İşte anlık çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.813,10 TL, 1.813,51 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.813,10 TL, 1.813,51 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 935,65 TL, 943,55 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 935,65 TL, 943,55 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 931,14 TL, 931,32 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 931,14 TL, 931,32 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.489,83 TL, 1.522,70 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.489,83 TL, 1.522,70 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.959,32 TL, 6.072,19 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.959,32 TL, 6.072,19 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.970,35 TL, 3.045,41 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.970,35 TL, 3.045,41 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.959,32 TL, 6.072,19 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.959,32 TL, 6.072,19 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.200,95 TL, 6.357,42 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.200,95 TL, 6.357,42 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 513,96 TL, 618,31 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 513,96 TL, 618,31 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 849,44 TL, 880,87 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 849,44 TL, 880,87 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.111,00 TL, 15.383,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.111,00 TL, 15.383,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,98 TL, 10,99 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,98 TL, 10,99 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,49 TL, 21,51 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,49 TL, 21,51 TL,

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