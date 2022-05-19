2022-05-19 09:16:05 Altın fiyatları canlı: 19 Mayıs 2022 anlık gram, çeyrek, cumhuriyet altın alış satış fiyatı
Altın fiyatları aynen akaryakıt fiyatları gibi bir hayli merak edilmekte. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış benzin fiyatlarına yansımakta. benzin fiyatı 1,04 TL artarken, altın fiyatları 19 Mayıs nedeniyle bir hayli sorgulanmakta. Altına yatırım yapanlar hafta başında yükselişe geçen altın fiyatlarının nereye kadar çıkacağını, altın düşer mi, çıkar mı? Altın fiyatları ne olur? gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. 19 Mayıs Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum...