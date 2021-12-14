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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 14 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

2021-12-14 08:19:38
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 14 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

Merkez Bankası, doların 14 TL'yi aşıp 14,63'le rekor kırmasının ardından piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 14,60'lı seviyelerde bulunan dolar kuruna paralel olar altın fiyatları da yükselecek gram altın fiyatı 839 TL’ye kadar çıktı. Merkez Bankası döviz kuruna müdahale ile birlikte 14,10'lara kadar geriledi. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Yarım altın bugün ne kadar oldu? Altın ne kadar düştü? İşte 14 Aralık 2021 anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Haftanın ikinci iş günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz toplantısı öncesi altın fiyatları bir hayli hareketli. Bugün ABD Merkez Bankası FED’in toplantısı başlayacak olması nedeniyle hem dolar kuru hem da altın anlık fiyatları an be an takip edilmekte. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte 14 Aralık 2021 Salı güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

Haftanın ikinci iş günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz toplantısı öncesi altın fiyatları bir hayli hareketli. Bugün ABD Merkez Bankası FED’in toplantısı başlayacak olması nedeniyle hem dolar kuru hem da altın anlık fiyatları an be an takip edilmekte. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte 14 Aralık 2021 Salı güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.785,83 TL, 1.786,18 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.785,83 TL, 1.786,18 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 796,04 TL, 806,38 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 796,04 TL, 806,38 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 794,54 TL, 794,76 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 794,54 TL, 794,76 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,09 TL, 1.300,19 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.272,09 TL, 1.300,19 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.085,04 TL, 5.181,80 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.085,04 TL, 5.181,80 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.534,57 TL, 2.598,85 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.534,57 TL, 2.598,85 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.085,04 TL, 5.181,80 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.085,04 TL, 5.181,80 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.342,42 TL, 5.493,22 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.342,42 TL, 5.493,22 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 440,78 TL, 522,42 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 440,78 TL, 522,42 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,34 TL, 748,19 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 720,34 TL, 748,19 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.705,00 TL, 13.113,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.705,00 TL, 13.113,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,88 TL, 9,90 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,88 TL, 9,90 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,23 TL, 22,24 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,23 TL, 22,24 TL,

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