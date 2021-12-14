2021-12-14 08:19:38 Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 14 Aralık 2021 anlık altın fiyatları
Merkez Bankası, doların 14 TL'yi aşıp 14,63'le rekor kırmasının ardından piyasaya dördüncü müdahalesini yaptı. Merkez Bankası'ndan yapılan son müdahale öncesi 14,60'lı seviyelerde bulunan dolar kuruna paralel olar altın fiyatları da yükselecek gram altın fiyatı 839 TL’ye kadar çıktı. Merkez Bankası döviz kuruna müdahale ile birlikte 14,10'lara kadar geriledi. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç para? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? Yarım altın bugün ne kadar oldu? Altın ne kadar düştü? İşte 14 Aralık 2021 anlık altın fiyatları.