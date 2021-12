Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın ne kadar? 14 Aralık 2021 anlık altın fiyatları

Haftanın ikinci iş günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz toplantısı öncesi altın fiyatları bir hayli hareketli. Bugün ABD Merkez Bankası FED’in toplantısı başlayacak olması nedeniyle hem dolar kuru hem da altın anlık fiyatları an be an takip edilmekte. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte 14 Aralık 2021 Salı güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.