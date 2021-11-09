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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (9 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları)

2021-11-09 08:42:31
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (9 Kasım 2021 gram ve çeyrek altın fiyatları)

9 Kasım 2021 Salı altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? sorusu araştırılıyor. Yatırımını altınadan yana kullanan ya da altın alımı yapacak vatandaşlar fiyatlardaki değişiklikleri öğrenmek istiyorlar. Alım satım işlemleri yapan kişilerin anlık ve canlı takip ettiği altın fiyatları, bir hayli sorgulanır oldu İşte 9 Kasım 2021 Salı altın fiyatları...

#1
Foto - Haftanın ikinci iş günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte 9 Kasım Salı güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

Haftanın ikinci iş günü altın fiyatları ile ilgili son dakika fiyat bilgileri yatırımcı tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gram, yarım, çeyrek veya Cumhuriyet Altını yatırımlarını değerlendirmek için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, altın piyasası ve uzmanların değerlendirmelerine ilişkin araştırma yapıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatı kaçtan satılıyor? Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte 9 Kasım Salı güncel altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.822,99 TL, 1.823,28 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.822,99 TL, 1.823,28 TL

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 565,62 TL, 568,58 TL

GRAM ALTIN FİYATI 565,62 TL, 568,58 TL

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 568,56 TL, 568,64 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 568,56 TL, 568,64 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 909,64 TL, 929,68 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 909,64 TL, 929,68 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.638,78 TL, 3.707,53 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.638,78 TL, 3.707,53 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.813,70 TL, 1.859,45 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.813,70 TL, 1.859,45 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.638,78 TL, 3.707,53 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.638,78 TL, 3.707,53 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.751,12 TL, 3.845,36 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.751,12 TL, 3.845,36 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 311,73 TL, 372,63 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 311,73 TL, 372,63 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,86 TL, 531,65 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,86 TL, 531,65 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 9.049,00 TL, 9.319,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 9.049,00 TL, 9.319,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,60 TL, 7,61 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,60 TL, 7,61 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,41 TL, 24,43 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,41 TL, 24,43 TL

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