2022-03-02 09:36:56 Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı gram, çeyrek cumhuriyet… 2 Mart 2022 Salı son dakika: Anlık altın fiyatları
2 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatı: Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Savaşın başlamasıyla birlikte Rusya’ya ardı ardına yaptırım kararları geldi. Yaptırımlar ile birlikte Rus parası Ruble dolar karşısında adeta eridi. Rusya'nın yaptırımlara karşılık şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdığı belirtildi. Ukrayna savaşı altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Rusya’nın işgale başlaması ile birlikte anlık altın gram fiyatı 920 TL’ye kadar yükseldi. Piyasalar savaşın şokunu atlatmasıyla birlikte altın fiyatları yeniden inişe geçmişti. Altın yatırımcısı canlı altın fiyatları ile güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu sorgulamaya başladı. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Anık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ile bilezik fiyatları son durum ne? İşte 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları.