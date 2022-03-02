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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı gram, çeyrek cumhuriyet… 2 Mart 2022 Salı son dakika: Anlık altın fiyatları

2022-03-02 09:36:56
Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı gram, çeyrek cumhuriyet… 2 Mart 2022 Salı son dakika: Anlık altın fiyatları

2 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın alış satış fiyatı: Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Savaşın başlamasıyla birlikte Rusya’ya ardı ardına yaptırım kararları geldi. Yaptırımlar ile birlikte Rus parası Ruble dolar karşısında adeta eridi. Rusya'nın yaptırımlara karşılık şirketlerin hissesini almak için 1 trilyon ruble ayırdığı belirtildi. Ukrayna savaşı altın fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Rusya’nın işgale başlaması ile birlikte anlık altın gram fiyatı 920 TL’ye kadar yükseldi. Piyasalar savaşın şokunu atlatmasıyla birlikte altın fiyatları yeniden inişe geçmişti. Altın yatırımcısı canlı altın fiyatları ile güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu sorgulamaya başladı. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Bugün canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Anık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın ile bilezik fiyatları son durum ne? İşte 2 Mart 2022 güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi, piyasaları da bir hayli hareketlendirdi. Kur korumalı TL hesabının devre alınmasından sonra dolar kuruna bağlı olarak altın fiyatları da düşmeye başlamıştı. Fed’in mart ayında faiz artırımına yönelik sinyalleri sonrası anlık altın fiyatları hafifte olsa yönünü yukarıya çevirmişti. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi ile birlikte piyasaların da ateşi çıktı. gram altın fiyatı anlık 840 TL iken piyasalar savaşa tepki göstermesi nedeniyle güncel gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Savaşın şoku atlatır atlatılmaz altın fiyatları yeniden geri çekilmeye başladı. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son durum ne? Anlık çeyrek altın fiyatı kaç TL? Güncel gram altın fiyatı, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? sorularının cevabını arar oldu. İşte 2 Mart 2022 Salı son dakika: Anlık altın fiyatları.

Altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi, piyasaları da bir hayli hareketlendirdi. Kur korumalı TL hesabının devre alınmasından sonra dolar kuruna bağlı olarak altın fiyatları da düşmeye başlamıştı. Fed’in mart ayında faiz artırımına yönelik sinyalleri sonrası anlık altın fiyatları hafifte olsa yönünü yukarıya çevirmişti. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi ile birlikte piyasaların da ateşi çıktı. gram altın fiyatı anlık 840 TL iken piyasalar savaşa tepki göstermesi nedeniyle güncel gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Savaşın şoku atlatır atlatılmaz altın fiyatları yeniden geri çekilmeye başladı. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son durum ne? Anlık çeyrek altın fiyatı kaç TL? Güncel gram altın fiyatı, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? sorularının cevabını arar oldu. İşte 2 Mart 2022 Salı son dakika: Anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.935,93 TL, 1.936,32 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.935,93 TL, 1.936,32 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 869,85 TL, 876,81 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 869,85 TL, 876,81 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 868,87 TL, 869,07 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 868,87 TL, 869,07 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.392,18 TL, 1.422,96 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.392,18 TL, 1.422,96 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.560,79 TL, 5.666,34 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.560,79 TL, 5.666,34 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.771,70 TL, 2.841,86 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.771,70 TL, 2.841,86 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.560,79 TL, 5.666,34 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.560,79 TL, 5.666,34 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.686,96 TL, 5.830,91 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.686,96 TL, 5.830,91 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 477,12 TL, 574,93 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 477,12 TL, 574,93 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 789,56 TL, 817,47 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 789,56 TL, 817,47 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.048,00 TL, 14.298,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 14.048,00 TL, 14.298,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,24 TL, 11,26 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,24 TL, 11,26 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,14 TL, 25,15 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,14 TL, 25,15 TL,

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