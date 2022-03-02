Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı altın fiyatı gram, çeyrek cumhuriyet… 2 Mart 2022 Salı son dakika: Anlık altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi, piyasaları da bir hayli hareketlendirdi. Kur korumalı TL hesabının devre alınmasından sonra dolar kuruna bağlı olarak altın fiyatları da düşmeye başlamıştı. Fed’in mart ayında faiz artırımına yönelik sinyalleri sonrası anlık altın fiyatları hafifte olsa yönünü yukarıya çevirmişti. Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi ile birlikte piyasaların da ateşi çıktı. gram altın fiyatı anlık 840 TL iken piyasalar savaşa tepki göstermesi nedeniyle güncel gram altın fiyatı 920 TL’ye kadar çıktı. Savaşın şoku atlatır atlatılmaz altın fiyatları yeniden geri çekilmeye başladı. Güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlar ise anlık altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları son durum ne? Anlık çeyrek altın fiyatı kaç TL? Güncel gram altın fiyatı, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? sorularının cevabını arar oldu. İşte 2 Mart 2022 Salı son dakika: Anlık altın fiyatları.