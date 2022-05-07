2022-05-07 09:08:48 Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL?
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yaklaşık bir haftalık aşağı yönlü seyrin ardından yeniden yükselişe geçti. Fed’in faiz kararından sonra yatırımcılar güncel altın fiyatlarını sorgular oldu. 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü gram altın fiyatı, ons altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın fiyatı, 14 ayar bilezik gram fiyatı, 22 ayar bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 20222 canlı altın fiyatları: