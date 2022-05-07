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Ekonomi
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

2022-05-07 09:08:48
Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mayıs 2022 gram altın, çeyrek altın kaç TL?

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları yaklaşık bir haftalık aşağı yönlü seyrin ardından yeniden yükselişe geçti. Fed’in faiz kararından sonra yatırımcılar güncel altın fiyatlarını sorgular oldu. 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü gram altın fiyatı, ons altın fiyatı, tam altın fiyatı, yarım altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın fiyatı, 14 ayar bilezik gram fiyatı, 22 ayar bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 20222 canlı altın fiyatları:

#1
Foto - Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımı nedeniyle bir hayli gerginlik yaşamakta. Altına yatırım yapanlar gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? Altın düşer mi çıkar mı? gibi soruları sormaya devam ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Mayıs 2022 anlık altın fiyatları:

Altın fiyatları, Fed’in faiz artırımı nedeniyle bir hayli gerginlik yaşamakta. Altına yatırım yapanlar gram altın ne kadar, Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? Altın düşer mi çıkar mı? gibi soruları sormaya devam ediyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 7 Mayıs 2022 anlık altın fiyatları:

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.882,72 TL, 1.884,91 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.882,72 TL, 1.884,91 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 915,47 TL, 922,23 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 915,47 TL, 922,23 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 904,47 TL, 905,21 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 904,47 TL, 905,21 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.447,15 TL, 1.480,01 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.447,15 TL, 1.480,01 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.788,58 TL, 5.901,94 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.788,58 TL, 5.901,94 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.885,25 TL, 2.960,02 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.885,25 TL, 2.960,02 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.788,58 TL, 5.901,94 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.788,58 TL, 5.901,94 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.062,35 TL, 6.216,48 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.062,35 TL, 6.216,48 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,66 TL, 604,45 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 502,66 TL, 604,45 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,08 TL, 860,62 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 831,08 TL, 860,62 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.785,00 TL, 15.036,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.785,00 TL, 15.036,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,72 TL, 10,76 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,72 TL, 10,76 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,34 TL, 22,38 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,34 TL, 22,38 TL,

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