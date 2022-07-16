Altın fiyatları anlık: Gram altın fiyatı ne kadar kaç TL? Çeyrek altın güncel fiyatı 16 Temmuz 20222 cumhuriyet, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları anlık ne kadar? soruları altın yatırımcı tarafından bir hayli merak ediliyor. Dolar euro kurunun 20 yıl sonra eşitlenmesi hiç kuşkusuz altın piyasasını da oldukça ilgilendirmekte. Fed’in şahin faiz politikaları ile dolar rakibi euro karşısında güç gösterisinde bulunmaya devam ediyor. Dolar küresel piyasada güçlenmeye devam ediyor. Dolar/Euro paritesi ise 0.9971'e kadar gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesini test etti. ABD enflasyonunun beklentinin üzerinde çıkması, altın fiyatlarını oldukça etkiledi. Altın son zamanların en zor günlerinden birini yaşıyor. Altın anlık fiyatı adeta dip yaptı. Peki altın fiyatları ne kadar? Altın kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları son durum ne? Anlık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları bugün ne kadar? Altın indimi çıktı mı? İşte 16 Temmuz 2022 Cumartesi güncel altın fiyatları: