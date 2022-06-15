2022-06-15 09:33:40 Altın fiyatları: Anlık altın fiyatı çeyrek altın gram altın ne kadar? 15 Haziran 2022 son dakika altın kaç TL?
Altın fiyatları haftanın en önemli gündem verisi Fed faiz kararına kilitlendi. Zira Fed bugün beklenen haziran ayına ilişkin faiz kararını açkılayacak. Gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler anlık altın fiyatlarını pür dikkat takip etmekte. elire endeksli devlet iç borçlanma senedinde (GES) bugün talepler toplanmaya başlayacak. Altın fiyatları dolar kurunun hareketine göre şekil alırken, Fed kararı öncesi altın fiyatları son durum ne durumda olduğu yatırımcının takibinde. Peki güncel altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları düştü mü çıktı mı? Altında son durum ne? İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba canlı altın fiyatları: