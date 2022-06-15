Altın fiyatları: Anlık altın fiyatı çeyrek altın gram altın ne kadar? 15 Haziran 2022 son dakika altın kaç TL?

Anlık altın fiyatları bugün bir ayrı merak ediliyor. ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri sonrası küresel piyasaları etkisi altına alacak olan Fed’in haziran ayına ilişkin faiz kararı açıklanacak. Fed’in ısrarla haziran ayına vurgu yaptığı da göz önüne alınırsa Fed’in açıklayacağı faiz kararı piyasalarda bomba etkisi oluşturabilir. Hal böyle olduğundan altına yatırım yapanlar ya da yatırımını altından yana kullananlar anlık altın fiyatları ne durumda olduğunu canlı altın takibi yaparak öğrenebilmekte. Peki altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ne kadar oldu, düştü mü çıktı mı? Güncel altın fiyatları! Cumhuriyet altın fiyatı, yarım altın son durum ne? İşte 15 Haziran 2022 altın fiyatları: