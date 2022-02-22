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Ekonomi
15
Altın fiyatı son dakika… Gram altın ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, yarım bilezik fiyatları 22 Şubat 2022:

2022-02-22 08:11:57
Altın fiyatı son dakika… Gram altın ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, yarım bilezik fiyatları 22 Şubat 2022:

Son dakika altın fiyatı… Rusya-Ukrayna gerilimi had safhada yer almakta. Putin’in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığına yönelik tasarıyı kabul etmesiyle birlikte bölgede tansiyon bir hayli yükseldi. Rusya’nın, Ukrayna adımının ardından ABD ve Avrupa’dan ardı ardına açıklamalar gelirken, canlı altın fiyatları da bir hayli yükseldi. Anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı yükselirken, güncel altın fiyatları da yatırımcı tarafından sorgulanır oldu. Peki 22 Şubat anlık altın fiyatı ne kadar, kaç TL, Canlı altın fiyatı son durum ne? Altın bugün ne kadar, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatı…

#1
Foto - 22 Şubat altın fiyatları: Anlık gram altın ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları son dakika… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylandı. Putin'in Batı ile gerilimi artıran kararı ve konuşmaları sonrası AB ve ABD'den yaptırım mesajları geldi. Altına yatırım yapanlar ise bugün çeyrek altın ne kadar oldu, yarım altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın, bilezik kaç TL? soruları da Rusya-UKrayna gerilimi ile birlikte sorgulanır oldu. İşte 22 Şubat 2022 canlı altın fiyatları.

22 Şubat altın fiyatları: Anlık gram altın ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları son dakika… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylandı. Putin'in Batı ile gerilimi artıran kararı ve konuşmaları sonrası AB ve ABD'den yaptırım mesajları geldi. Altına yatırım yapanlar ise bugün çeyrek altın ne kadar oldu, yarım altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın, bilezik kaç TL? soruları da Rusya-UKrayna gerilimi ile birlikte sorgulanır oldu. İşte 22 Şubat 2022 canlı altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.906,73 TL, 1.907,21 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.906,73 TL, 1.907,21 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 837,63 TL, 845,95 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 837,63 TL, 845,95 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 838,79 TL, 838,89 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 838,79 TL, 838,89 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.342,02 TL, 1.371,56 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.342,02 TL, 1.371,56 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.368,26 TL, 5.469,54 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.368,26 TL, 5.469,54 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.675,74 TL, 2.743,16 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.675,74 TL, 2.743,16 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.368,26 TL, 5.469,54 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.368,26 TL, 5.469,54 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.503,77 TL, 5.641,12 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.503,77 TL, 5.641,12 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 459,07 TL, 554,87 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 459,07 TL, 554,87 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 760,24 TL, 788,15 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 760,24 TL, 788,15 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.528,00 TL, 13.797,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.528,00 TL, 13.797,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,62 TL, 10,63 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,62 TL, 10,63 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,17 TL, 24,18 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 24,17 TL, 24,18 TL,

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