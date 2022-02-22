Altın fiyatı son dakika… Gram altın ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, yarım bilezik fiyatları 22 Şubat 2022:

22 Şubat altın fiyatları: Anlık gram altın ne kadar oldu? Güncel çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları son dakika… Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylandı. Putin'in Batı ile gerilimi artıran kararı ve konuşmaları sonrası AB ve ABD'den yaptırım mesajları geldi. Altına yatırım yapanlar ise bugün çeyrek altın ne kadar oldu, yarım altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın, bilezik kaç TL? soruları da Rusya-UKrayna gerilimi ile birlikte sorgulanır oldu. İşte 22 Şubat 2022 canlı altın fiyatları.