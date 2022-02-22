2022-02-22 08:11:57 Altın fiyatı son dakika… Gram altın ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, yarım bilezik fiyatları 22 Şubat 2022:
Son dakika altın fiyatı… Rusya-Ukrayna gerilimi had safhada yer almakta. Putin’in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığına yönelik tasarıyı kabul etmesiyle birlikte bölgede tansiyon bir hayli yükseldi. Rusya’nın, Ukrayna adımının ardından ABD ve Avrupa’dan ardı ardına açıklamalar gelirken, canlı altın fiyatları da bir hayli yükseldi. Anlık gram altın, çeyrek altın fiyatı yükselirken, güncel altın fiyatları da yatırımcı tarafından sorgulanır oldu. Peki 22 Şubat anlık altın fiyatı ne kadar, kaç TL, Canlı altın fiyatı son durum ne? Altın bugün ne kadar, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatı…