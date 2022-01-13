2022-01-13 09:26:53 Altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 13 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı
Anlık altın fiyatı son dakika! Altın ve dolar kuru piyasası ABD’den gelecek enflasyona odaklanmıştı. ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Açıklanan enflasyon gösterdi ki korona ABD ekonomisini de fene vurdu.Yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları merak edilir oldu. Altın anlık ne kadar? Bugün altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın anlık bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı kaç para? soruları altına yatırım yapanlarca bir hayli merak ediliyor. İşte 13 Ocak 2022 Perşembe canlı altın fiyatı, anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları.