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Ekonomi
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Altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 13 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı

2022-01-13 09:26:53
Altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 13 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı

Anlık altın fiyatı son dakika! Altın ve dolar kuru piyasası ABD’den gelecek enflasyona odaklanmıştı. ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Açıklanan enflasyon gösterdi ki korona ABD ekonomisini de fene vurdu.Yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları merak edilir oldu. Altın anlık ne kadar? Bugün altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın anlık bugün ne kadar? Gram altın anlık fiyatı kaç para? soruları altına yatırım yapanlarca bir hayli merak ediliyor. İşte 13 Ocak 2022 Perşembe canlı altın fiyatı, anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları son günlerde adeta baş döndürüyor. Önce ülkemizde 2021 yılına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 36 olarak açıklanırken, ABD’den gelecek aralık ayına ilişkin enflasyon da bir hayli merak ediliyordu. ABD’de enflayson Aralık ayında yüzde 7’ye çıkarak 39 yılın zirvesine çıktı. Yüksek gelen enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları da bir inişli bir çıkışlı seyir halinde. Fed’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası altın gram fiyatı 777 TL’ye kadar gerilerken, dolar kuru fiyatı ise 13 TL’ye kadar düştü. Hem dolar hem de altın fiyatlarındaki bu düşük kısa sürdü ve altın fiyatları eniden yükseldi. Anlık çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere, güncel gram altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı, anlık yarım altın fiyatı ne kadar? sorusu da şu günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? Altın fiyatı çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

Altın fiyatları son günlerde adeta baş döndürüyor. Önce ülkemizde 2021 yılına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 36 olarak açıklanırken, ABD’den gelecek aralık ayına ilişkin enflasyon da bir hayli merak ediliyordu. ABD’de enflayson Aralık ayında yüzde 7’ye çıkarak 39 yılın zirvesine çıktı. Yüksek gelen enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları da bir inişli bir çıkışlı seyir halinde. Fed’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası altın gram fiyatı 777 TL’ye kadar gerilerken, dolar kuru fiyatı ise 13 TL’ye kadar düştü. Hem dolar hem de altın fiyatlarındaki bu düşük kısa sürdü ve altın fiyatları eniden yükseldi. Anlık çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere, güncel gram altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı, anlık yarım altın fiyatı ne kadar? sorusu da şu günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? Altın fiyatı çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.825,33 TL, 1.825,61 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.825,33 TL, 1.825,61 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 793,21 TL, 812,02 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 793,21 TL, 812,02 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 797,55 TL, 797,70 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 797,55 TL, 797,70 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.276,23 TL, 1.304,30 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.276,23 TL, 1.304,30 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.104,33 TL, 5.201,03 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.104,33 TL, 5.201,03 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.544,19 TL, 2.608,49 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.544,19 TL, 2.608,49 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.104,33 TL, 5.201,03 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.104,33 TL, 5.201,03 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.337,46 TL, 5.472,69 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.337,46 TL, 5.472,69 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 435,19 TL, 529,30 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 435,19 TL, 529,30 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 722,43 TL, 750,79 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 722,43 TL, 750,79 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.874,00 TL, 13.199,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.874,00 TL, 13.199,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,11 TL, 10,12 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,11 TL, 10,12 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,17 TL, 23,19 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,17 TL, 23,19 TL,

#15
Foto - ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için “ciddi bir tehdit” olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne hitap eden Powell, Fed’in sıfıra yakın seviyedeki faiz oranlarını artırmaya ve 8,8 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayacağını söylerken, bunu aşırı ısınan bir ekonomiyi soğutmaya yönelik bir politika olarak değil, pandemi döneminde uygulamaya sokulan ultra gevşek acil önlemlerin kaldırılması olarak sunmuştu.

ABD Merkez Bankası Fed’in Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun ABD’deki ekonomik toparlanma için “ciddi bir tehdit” olduğunu ve Fed’in enflasyonu dizginlemek için gerekeni yapacağını söylemişti. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’ne hitap eden Powell, Fed’in sıfıra yakın seviyedeki faiz oranlarını artırmaya ve 8,8 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayacağını söylerken, bunu aşırı ısınan bir ekonomiyi soğutmaya yönelik bir politika olarak değil, pandemi döneminde uygulamaya sokulan ultra gevşek acil önlemlerin kaldırılması olarak sunmuştu.

#16
Foto - Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız.” dedi. Powell, faizlerin hangi ay itibarıyla artmaya başlayacağı konusunda işaret vermese de bilançoyu küçültmeye bu yıl başlayacaklarını net olarak ortaya koydu. Fed’in iki bölgesel başkanı dünkü açıklamalarında Powell’ı destekledi. Bu yıl faiz kararlarında oy hakkı bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi mevcut görünümünü korursa mart ayında faiz artırmayı destekleyeceğini söyledi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed’in bilançosunu, normalleşmenin erken aşamalarında küçültmeye başlamaktan yana olduğunu belirtti.

Bu yıl normal arz koşullarına dönüleceğini düşündüğünü belirten Powell, “Enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kaldığını görürsek, faiz oranlarını zaman içinde daha fazla artırmak zorunda kalırsak, artırırız.” dedi. Powell, faizlerin hangi ay itibarıyla artmaya başlayacağı konusunda işaret vermese de bilançoyu küçültmeye bu yıl başlayacaklarını net olarak ortaya koydu. Fed’in iki bölgesel başkanı dünkü açıklamalarında Powell’ı destekledi. Bu yıl faiz kararlarında oy hakkı bulunan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi mevcut görünümünü korursa mart ayında faiz artırmayı destekleyeceğini söyledi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed’in bilançosunu, normalleşmenin erken aşamalarında küçültmeye başlamaktan yana olduğunu belirtti.

#17
Foto - ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! ABD enflasyon verisi sonrası piyasalardaki hareketlenmelere ilişkin dikkat çeken uyarılar geldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! ABD enflasyon verisi sonrası piyasalardaki hareketlenmelere ilişkin dikkat çeken uyarılar geldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 16:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin geçici dalgalanmalara neden olacağını, tuzak fiyatlamalara karşı dikkat edilmesi konusunda uyarmak isterim! Yüzde 7’nin üzerinde yükseliş bekliyorum. Ancak büyük gün 25 Ocak Fed" ifadelerini kullandı.

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