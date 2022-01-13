Altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? 13 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı

Altın fiyatları son günlerde adeta baş döndürüyor. Önce ülkemizde 2021 yılına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 36 olarak açıklanırken, ABD’den gelecek aralık ayına ilişkin enflasyon da bir hayli merak ediliyordu. ABD’de enflayson Aralık ayında yüzde 7’ye çıkarak 39 yılın zirvesine çıktı. Yüksek gelen enflasyon rakamları sonrası altın fiyatları da bir inişli bir çıkışlı seyir halinde. Fed’in açıkladığı enflasyon rakamları sonrası altın gram fiyatı 777 TL’ye kadar gerilerken, dolar kuru fiyatı ise 13 TL’ye kadar düştü. Hem dolar hem de altın fiyatlarındaki bu düşük kısa sürdü ve altın fiyatları eniden yükseldi. Anlık çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere, güncel gram altın fiyatı, anlık cumhuriyet altını fiyatı, anlık yarım altın fiyatı ne kadar? sorusu da şu günlerde bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık gram altın ne kadar? Altın fiyatı çeyrek altın güncel fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ocak 2022 altın fiyatı canlı gram, çeyrek, cumhuriyet altın, yarım altın fiyatı.