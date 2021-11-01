2021-11-01 09:36:52 Altın fiyatı bugün 1 Kasım 2021! Çeyrek altın gram altın ne kadar, kaç para
Altın fiyatları 1 Kasım Pazartesi günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı başta olmak üzere, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik fiyatları son durum araştırılmakta. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu merak etmekte. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 1 Kasım güncel altın fiyatları...