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Ekonomi
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Altın fiyatı bugün 1 Kasım 2021! Çeyrek altın gram altın ne kadar, kaç para

2021-11-01 09:36:52
Altın fiyatı bugün 1 Kasım 2021! Çeyrek altın gram altın ne kadar, kaç para

Altın fiyatları 1 Kasım Pazartesi günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı başta olmak üzere, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik fiyatları son durum araştırılmakta. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durumu merak etmekte. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 1 Kasım güncel altın fiyatları...

#1
Foto - Altın fiyatları 1 Kasım anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın ilk işlem gününde başta çeyrek altın ve gram altın olmak üzere altın fiyatları fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu sorgulanmaya çalışılıyor. İşte 1 Kasım altın fiyatlarındaki son durum…

Altın fiyatları 1 Kasım anlık, canlı çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın ilk işlem gününde başta çeyrek altın ve gram altın olmak üzere altın fiyatları fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu sorgulanmaya çalışılıyor. İşte 1 Kasım altın fiyatlarındaki son durum…

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI Gram altın alış 546,13 TL, Gram altın satış 550,92 TL

GRAM ALTIN FİYATI Gram altın alış 546,13 TL, Gram altın satış 550,92 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 550,83 TL, 550,96 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 550,83 TL, 550,96 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.784,01 TL, 1.784,33 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.784,01 TL, 1.784,33 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 881,56 TL, 900,97 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 881,56 TL, 900,97 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.525,32 TL, 3.592,27 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.525,32 TL, 3.592,27 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.757,15 TL, 1.801,65 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.757,15 TL, 1.801,65 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.525,32 TL, 3.592,27 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.525,32 TL, 3.592,27 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.586,19 TL, 3.676,35 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.586,19 TL, 3.676,35 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 300,93 TL, 360,09 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 300,93 TL, 360,09 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 494,40 TL, 513,52 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 494,40 TL, 513,52 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 8.741,00 TL, 9.030,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 8.741,00 TL, 9.030,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,37 TL, 7,38 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,37 TL, 7,38 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,82 TL, 23,83 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,82 TL, 23,83 TL

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