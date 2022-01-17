Altın fiyatı anlık bugün! 17 Ocak 2022 gram altın anlık fiyatı bugün: Cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları! Dolar kurundaki değer kayıplarına paralel olarak altın fiyatları da bir hayli geriye çekildi. Altının gram fiyatı başta olmak üzere anlık çeyrek altın fiyatı, güncel altın fiyatları cumhuriyet altını fiyatı ile yarım altın fiyatı ve bilezik fiyatları yatırımcı tarafından özellikle de şu sıralar merak ediliyor. dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın bu hafta Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak olması ve önümüzdeki hafta ise FED’in faiz kararını belirleyecek olması nedeniyle anlık altın fiyatları bir hayli araştırılmakta. Haftanın ilk iş günü olan bugün altın fiyatları güncel altın ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? soruları en çok araştırılanlar arasında. Peki 17 Ocak 2022 altın bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık bugün kaç TL, gram altın anlık fiyatı bugün, cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatı ne kadar? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.