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Ekonomi
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Altın fiyatı anlık bugün! 17 Ocak 2022 gram altın anlık fiyatı bugün: Cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatı ne kadar?

2022-01-17 09:23:16
Altın fiyatı anlık bugün! 17 Ocak 2022 gram altın anlık fiyatı bugün: Cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları! Dolar kurundaki değer kayıplarına paralel olarak altın fiyatları da bir hayli geriye çekildi. Altının gram fiyatı başta olmak üzere anlık çeyrek altın fiyatı, güncel altın fiyatları cumhuriyet altını fiyatı ile yarım altın fiyatı ve bilezik fiyatları yatırımcı tarafından özellikle de şu sıralar merak ediliyor. dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın bu hafta Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak olması ve önümüzdeki hafta ise FED’in faiz kararını belirleyecek olması nedeniyle anlık altın fiyatları bir hayli araştırılmakta. Haftanın ilk iş günü olan bugün altın fiyatları güncel altın ne kadar? Altın düştü mü, çıktı mı? soruları en çok araştırılanlar arasında. Peki 17 Ocak 2022 altın bugün ne kadar? Altın fiyatı anlık bugün kaç TL, gram altın anlık fiyatı bugün, cumhuriyet altını, yarım altın anlık fiyatı ne kadar? İşte 17 Ocak 2022 Pazartesi canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Günün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları Merkez Banası faiz kararı öncesi merak ediliyor. Altın fiyatları son dakika gelişmesi yaşanıyor. Altın fiyatları çok sayıda vatandaş tarafından anlık olarak takip ediliyor. Dün itibarı ile gram altının fiyatı 790 TL seviyelerinde işlem görürken, haftanın ilk iş günü olana 17 Ocak 2022 Pazartesi günü anlık altın fiyatları güncel veriler sorgulanıyor. Dolar kuruna 18 TL’yi görmesinden sonra 17 Kasım Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı 1.000 TL'nin üzerine çıkmıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte dolar kuruna bağlı olarak altın fiyatları da bir hayli düşerek yatırımcısını üzdü. Perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak olması ve 25 ve 26 Ocak’ta ise FED’in açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararı gözleri bir anda altın fiyatlarına çevirdi. Peki anlık altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? canlı gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları bugün anlık ne kadar? İşte günün altın fiyatları.

Günün altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları Merkez Banası faiz kararı öncesi merak ediliyor. Altın fiyatları son dakika gelişmesi yaşanıyor. Altın fiyatları çok sayıda vatandaş tarafından anlık olarak takip ediliyor. Dün itibarı ile gram altının fiyatı 790 TL seviyelerinde işlem görürken, haftanın ilk iş günü olana 17 Ocak 2022 Pazartesi günü anlık altın fiyatları güncel veriler sorgulanıyor. Dolar kuruna 18 TL’yi görmesinden sonra 17 Kasım Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı 1.000 TL'nin üzerine çıkmıştı. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte dolar kuruna bağlı olarak altın fiyatları da bir hayli düşerek yatırımcısını üzdü. Perşembe günü Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak olması ve 25 ve 26 Ocak’ta ise FED’in açıklayacağı ocak ayına ilişkin faiz kararı gözleri bir anda altın fiyatlarına çevirdi. Peki anlık altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? canlı gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, bilezik fiyatları bugün anlık ne kadar? İşte günün altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.819,03 TL, 1.819,34 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.819,03 TL, 1.819,34 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 787,85 TL, 796,42 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 787,85 TL, 796,42 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 791,50 TL, 791,62 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 791,50 TL, 791,62 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.266,32 TL, 1.294,23 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.266,32 TL, 1.294,23 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.065,58 TL, 5.161,36 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.065,58 TL, 5.161,36 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.524,88 TL, 2.588,59 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.524,88 TL, 2.588,59 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.065,58 TL, 5.161,36 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.065,58 TL, 5.161,36 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.224,78 TL, 5.355,26 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.224,78 TL, 5.355,26 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,22 TL, 522,70 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 431,22 TL, 522,70 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,98 TL, 741,13 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 715,98 TL, 741,13 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.764,00 TL, 13.032,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.764,00 TL, 13.032,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,99 TL, 10,01 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,99 TL, 10,01 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,01 TL, 23,03 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,01 TL, 23,03 TL,

#15
Foto - Gram ve çeyrek altın fiyatlarında küresel altın fiyatları ve döviz kurlarının etkisi birebir hissediliyor. Analistler salgın sürecinde küreselde yaşanan enflasyon endişelerinin merkez bankalarını parasal sıkılaştırmaya yönlendirebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. ABD Merkez Bankası ve diğer ülke merkez bankalarının parasal sıkılaştırma yönünde bir adım atması altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir.

Gram ve çeyrek altın fiyatlarında küresel altın fiyatları ve döviz kurlarının etkisi birebir hissediliyor. Analistler salgın sürecinde küreselde yaşanan enflasyon endişelerinin merkez bankalarını parasal sıkılaştırmaya yönlendirebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. ABD Merkez Bankası ve diğer ülke merkez bankalarının parasal sıkılaştırma yönünde bir adım atması altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir.

#16
Foto - Analistler altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketlerde 1.850 doların psikolojik sınır olduğunu ifade ediyor. Bu varsayıma göre; ilk etapta 1.830 dolar direnci bulunuyor. Altının aşağı yönlü hareketlerinde ise 1.815, 1.808 ve 1.800 dolar seviyeleri önem arz ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş

Analistler altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketlerde 1.850 doların psikolojik sınır olduğunu ifade ediyor. Bu varsayıma göre; ilk etapta 1.830 dolar direnci bulunuyor. Altının aşağı yönlü hareketlerinde ise 1.815, 1.808 ve 1.800 dolar seviyeleri önem arz ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıya önemli mesajlar verdi. Memiş "Satış fırsatları gelir dolarda 13.80 seviyelerine dikkat edin. Bu seviyelerin yukarı yönlü kırılması ile müdahale eder. Dalgalı piyasa var düşüşler, yükselişler göreceğiz. 25 Ocak'ta FED'in faiz kararını ayrı tutuyoruz.

#17
Foto - Memiş şöyle konuştu: “!ırsatlar her zaman şimşek gibidir. Bunu değerlendirmek yatırımcının kendi elindedir. Yüzde 50 alım yapıp bekleyenler beklemeye devam etmeli. 630-650 arasında altın alanlarda problem yok. İkinci dip seviyesini gördükten sonra herkes açık pozisyonunu kapatmış olacak. 2022 yılında gram altın fiyatının 1450 lira seviyesine kadar yükseleceğini ifade ettim. Bundan sonraki süreçlerde piyasa analizlerine devam edeceğiz. Bugün 800 liradan gram alana, 13.80'den dolar alana 'peh' derim.

Memiş şöyle konuştu: “!ırsatlar her zaman şimşek gibidir. Bunu değerlendirmek yatırımcının kendi elindedir. Yüzde 50 alım yapıp bekleyenler beklemeye devam etmeli. 630-650 arasında altın alanlarda problem yok. İkinci dip seviyesini gördükten sonra herkes açık pozisyonunu kapatmış olacak. 2022 yılında gram altın fiyatının 1450 lira seviyesine kadar yükseleceğini ifade ettim. Bundan sonraki süreçlerde piyasa analizlerine devam edeceğiz. Bugün 800 liradan gram alana, 13.80'den dolar alana 'peh' derim."

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