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Ekonomi
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Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

2022-09-29 07:55:33
Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Amerikan Merkez Bankasının (Fed) üst üste faizi artırması ve Fed Başkanı Jerome Powell’un faiz artırımı konusunda verdiği 'kararlılık' mesajı dolar karşısında, diğer para birimleri ve emtialarda kayıplara neden olmuştu. Ancak akşam saatlerinde işler tersine döndü. Gram altın fiyatı bir anda fırladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatında büyük değişim yaşandı. İşte son gelişmeler...

#1
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini günlerde 75 baz puan arttırarak yüzde 3-3,25 yükseltmişti. Bu karar sonrası dövizde yukarı yönlü hareket gerçekleşirken, ons altında ise gerileme yaşandı. Ancak akşam saatlerinde altın fiyatları bir anda yükseldi.

#2
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Fed'in üst üste faizi artırması ve Fed Başkanı Jerome Powell’un faiz artırımı konusunda verdiği 'kararlılık' mesajı dolar karşısında, diğer para birimleri ve emtialarda kayıplara neden oldu.

#3
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Yatırım yapmak isteyenler dolar mı, altın mı euro mu alsak diye araştırmalarını yapıyor. Finans Analisti İslam Memiş altında yaşanan düşüşte yeni değer aralığını verdi.

#4
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

ONS ALTIN NE KADAR? Güne $1.629,00 ile başlayan Ons Altın, saat 20:32 itibarıyla %2,05 artışla $1.662,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük $1.622,18, en yüksek $1.642,47 seviyelerini gören Ons Altın, günü $1.629,43 seviyesinde kapattı.

#5
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Ons Altın, 28.09.2022 tarihinde $1.614,89 ile son bir ayın en düşük, 30.08.2022 tarihinde ise $1.740,58 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

#6
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

TAM ALTIN NE KADAR? Güne 6.212,08 ile başlayan Tam Altın, saat 20:34 itibarıyla %2,39 artışla 6.360,39'dan işlem görüyor. Dün en düşük 6.212,08, en yüksek 6.212,16 seviyelerini gören Tam Altın, günü 6.212,16 seviyesinde kapattı.

#7
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Tam Altın, 28.09.2022 tarihinde 6.175,55 ile son bir ayın en düşük, 09.09.2022 tarihinde ise 6.524,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Tam Altın 6.360,39 TL'ye karşılık gelmektedir.

#8
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

YARIM ALTIN NE KADAR? Güne 3.106,04 ile başlayan Yarım Altın, saat 20:29 itibarıyla %2,33 artışla 3.178,47'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.106,04, en yüksek 3.106,08 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 3.106,08 seviyesinde kapattı.

#9
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Yarım Altın, 28.09.2022 tarihinde 3.087,78 ile son bir ayın en düşük, 09.09.2022 tarihinde ise 3.262,03 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Yarım Altın 3.178,47 TL'ye karşılık gelmektedir.

#10
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Güne 1.553,02 ile başlayan Çeyrek Altın, saat 20:30 itibarıyla %2,33 artışla 1.589,14'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.553,02, en yüksek 1.553,04 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 1.553,04 seviyesinde kapattı.

#11
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Çeyrek Altın, 28.09.2022 tarihinde 1.543,89 ile son bir ayın en düşük, 09.09.2022 tarihinde ise 1.631,02 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Çeyrek Altın 1.589,14 TL'ye karşılık gelmektedir.

#12
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

GRAM ALTIN NE KADAR? Güne 965,91 ile başlayan Gram Altın, saat 20:33 itibarıyla %2,37 artışla 988,84'dan işlem görüyor. Dün en düşük 965,91, en yüksek 965,92 seviyelerini gören Gram Altın, günü 965,92 seviyesinde kapattı.

#13
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Gram Altın, 28.09.2022 tarihinde 960,23 ile son bir ayın en düşük, 09.09.2022 tarihinde ise 1.014,42 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 988,84 TL'ye karşılık gelmektedir.

#14
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

“ALTININ DİP SEVİYELERİNİ GÖRÜYORUZ AMA YIL SONUNDA BİN TL ÜZERİNDE” Dövizin yukarı yönlü ve dünya genelinde talebin azalmasında kaynaklı altında düşüşün gerçekleştiğini belirten Kapalıçarşı esnafı Rıdvan Lebit, “Şu an altının dip seviyelerinde görüyoruz fakat biraz daha gerileme olabilir.

#15
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Genelde gram altın ve cumhuriyet altına talep var. Gram altın 988 TL, çeyrek, bin 625, yarım 3 bin 230 TL, cumhuriyet altını ise 6 bin 660 bandından işlem görüyor.

#16
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Faiz kararları hem altını hem de dövizi etkiliyor. Vatandaş da ona göre takip ediyor. Sene sonu altının fiyatı 1000 TL’nin üzerinde görüyoruz. Ons altın şu anda dibi görerek bin 618 dolar civarında sene sonu ise bin 850 bandında kapatır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

#17
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

“SENE SONU ALTINI BEN BİN 400 TL” Fed’in faiz politikasından kaynaklı altında düşüşün olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Yahya Yurtseven, “Bu rakamlar altında dip seviyeler. Dünyada fiziki altın da sorun var. Fed’in faiz kararlarını durdurmasıyla altında büyük bir yükseliş bekliyoruz.

#18
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Son iki yıldır bu seviyeleri görmedi ons altın. Buralar bana göre alım yerleri. Ons altın bin 620 seviyelerinde geziyor kırarsa burayı bin 580 dolarları görebiliriz. Buralardan bir atağa geçebilir. Şu anda gram ve ziynet altında aşırı bir talep var.

#19
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Gram altın şu anda 990 TL, çeyrek bin 620 TL, yarım 3 bin 220 TL, tam altın ise 6 bin 470 TL’den işlem görüyor. Sene sonu altını ben bin 400 TL olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

#20
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

“Merkez Bankaları anlaştı” diyen Memiş “Gram altında 1.000 liranın altındaki rakamlar kalıcı olmaz. Dolardan uzak durun” dedi.

#21
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

GRAM ALTININ ATAKLARI BİN LİRA ÜSTÜNDE OLACAK Altının ons fiyatında dip seviyelerin oluştuğunu belirten İslam Memiş, “Bu, elinde dolar bulunan yatırımcı için şans. Altın, Euro, Sterlin gibi yatırım araçlarını kullanabilirler” dedi.

#22
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Gram altının piyasada ve bankalarda 995 lira civarında olduğunun altını çizen Memiş, “Gram altın, onstaki sert düşüşlere rağmen 970 lira civarında kalabildi. Tabi bu fiyat banka ve serbest piyasalarda 995 civarında…

#23
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Altından bir sonraki atakları 1020, 1040 ve 1060 lira olarak göreceğiz. 1.000 liranın altındaki sarkmalar kalıcı değil. Gümüşte hızlı bir toparlanma bekliyorum. Gümüş gram fiyatı 11-12 lira arasında” diye konuştu.

#24
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

BİTCOİN’DE AŞAĞIDA 18 BİN YUKARIDA 20 BİN DOLAR SEVİYESİ Bitcoin’de yüzde 5’lik bir değer artışı olduğuna dikkat çeken İslam Memiş kripto paralarla ilgili “Kripto paralara dokunmuyorlar. Sadece emtia ve borsalara müdahale ediyorlar.

#25
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Bitcoin’in 20 bin dolar üstüne ataklar yaptığını görüyoruz. Bitcoin’de aşağıda 18 bin dolar, yukarıda 20 bin dolar seviyesini takip ediyoruz.” ifadeleri kullandı.

#26
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

İNSANLARIN YATIRIM ARAÇLARINA GÜVENİ AZALDI YouTube kanalında piyasaları yorumlayan İslam Memiş, manipülasyondan dolayı Sterlin’in sert kayıplar yaşandığını belirterek “Merkez Bankaları anlaştı. Bu şekilde insanların yatırım araçlarına güveni azaltıyorlar.

#27
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

ABD doları güçlü ve rezerv paradır ve kimse önüne geçemez diyorlar. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bunu en son 2020 yılının Mart ayında gördük. Her şeyin dip seviyesini yaşamıştık. Büyük bir savaşın hazırlığı yapılıyor” dedi.

#28
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

“SAVAŞ ÇANLARI ÇALIYOR, EKİM AYINDA BAŞKA BİR PİYASA GÖRECEĞİZ” Rusya-Ukrayna savaşında ABD’nin kazandığını ve AB’nin kaybettiğine dikkat çeken Memiş, “Şimdi de Yunanistan-Türkiye, Çin-Tayvan krizini körükleyecek. Böylece doların değer kazanışı ve diğer para birimlerinin düşüşü yaşanacak.

#29
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Bu doların gücü değil, savaş hazırlığıdır” dedi. “Ekim ayından sonra başka bir piyasa görebiliriz” diyen Memiş, savaş çanlarının çaldığı bir dönemden geçildiğini belirtti. Memiş, borsa tarafında ise Kasım ayı ortalarına, 3.000 seviyesinin altına kadar bekleyeceğini söyledi.

#30
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

“DOLARDA BALON PATLAYACAK” Doların serbest piyasalardaki gerçek fiyatının 18.55-58 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bunun nedeninin dolar endeksindeki artış olduğunu söyledi.

#31
Foto - Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Dolar endeksindeki yükselişlerin mutlaka bir yerde duracağı tahmininde bulunan Memiş, “ABD ekonomisi daralıyor. Bu yüzden doların değer kazanması çok sürdürülebilir değil. Dolarda balon patlayacak. Dolardan uzaktan durmalarını tavsiye ederim. Euro/dolar paritesinde bir toparlanma, ataklar olacak” dedi.

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