2022-09-29 07:55:33 Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi
Amerikan Merkez Bankasının (Fed) üst üste faizi artırması ve Fed Başkanı Jerome Powell’un faiz artırımı konusunda verdiği 'kararlılık' mesajı dolar karşısında, diğer para birimleri ve emtialarda kayıplara neden olmuştu. Ancak akşam saatlerinde işler tersine döndü. Gram altın fiyatı bir anda fırladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın fiyatında büyük değişim yaşandı. İşte son gelişmeler...