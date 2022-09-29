Altın durdu durdu bir anda fırladı! İslam Memiş kritik tarihi verdi

Faiz kararları hem altını hem de dövizi etkiliyor. Vatandaş da ona göre takip ediyor. Sene sonu altının fiyatı 1000 TL’nin üzerinde görüyoruz. Ons altın şu anda dibi görerek bin 618 dolar civarında sene sonu ise bin 850 bandında kapatır diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.