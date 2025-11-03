Haber Merkezi Giriş Tarihi: Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı
Altın fiyatları tarihi zirvesinden sert gerilemesinin ardından kararsız seyre yöneldi. Altın fiyatları ons başına 3962 doların altına düşerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. Bu düşüşte, ABD'nin daha fazla faiz indirimi beklentisi azaldı ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından güvenli liman talebi azaldı. Fed geçen hafta beklenen faiz indirimini gerçekleştirdi, ancak Başkan Jerome Powell, devam eden ABD hükümet kapanması nedeniyle sınırlı ekonomik verilere atıfta bulunarak bunun bu yılki son indirim olabileceğini işaret etti.