Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı

Piyasa fiyatlandırması, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarından önce yüzde 90'ın üzerinde olan Aralık ayı indirimi olasılığının yaklaşık yüzde 70 olduğunu gösteriyor. Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi, geçen haftaki zirvede gümrük vergilerini uzatma, ihracat kısıtlamalarını hafifletme ve diğer ticaret engellerini düşürme konusunda anlaştılar. Bu arada Çin, altın satışlarına uygulanan uzun süredir devam eden vergi teşviğini kaldırdı; bu hamle tüketici fiyatlarını artırabilir ve dünyanın en büyük külçe piyasalarından birinde talebi zayıflatabilir.