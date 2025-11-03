  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı

Altın fiyatları tarihi zirvesinden sert gerilemesinin ardından kararsız seyre yöneldi. Altın fiyatları ons başına 3962 doların altına düşerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü. Bu düşüşte, ABD'nin daha fazla faiz indirimi beklentisi azaldı ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının ardından güvenli liman talebi azaldı. Fed geçen hafta beklenen faiz indirimini gerçekleştirdi, ancak Başkan Jerome Powell, devam eden ABD hükümet kapanması nedeniyle sınırlı ekonomik verilere atıfta bulunarak bunun bu yılki son indirim olabileceğini işaret etti.

#1
Foto - Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı

Piyasa fiyatlandırması, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarından önce yüzde 90'ın üzerinde olan Aralık ayı indirimi olasılığının yaklaşık yüzde 70 olduğunu gösteriyor. Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi, geçen haftaki zirvede gümrük vergilerini uzatma, ihracat kısıtlamalarını hafifletme ve diğer ticaret engellerini düşürme konusunda anlaştılar. Bu arada Çin, altın satışlarına uygulanan uzun süredir devam eden vergi teşviğini kaldırdı; bu hamle tüketici fiyatlarını artırabilir ve dünyanın en büyük külçe piyasalarından birinde talebi zayıflatabilir.

#2
Foto - Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı

ONS ALTIN Ons altın güne 3 bin 987 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 962 dolar, en yüksek de 4 bin 15 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 5 dolardan işlem geçiyor.

#3
Foto - Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı

GRAM ALTIN Gram altın güne 5 bin 411 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 358 lira, en yüksek de 5 bin 430 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 415 liradan alıcı buluyor.

#4
Foto - Altın çok kararsız! İşte güncel gram altın fiyatı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolu düşen ayvayı yedi: Dolandırıcılar köy kurdu!
Dünya

Yolu düşen ayvayı yedi: Dolandırıcılar köy kurdu!

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bulunan Jamtara bölgesi, son yıllarda ülkenin dijital dolandırıcılık üssü olarak anılmaya başladı. ..
İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı
Dünya

İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı

ABD öncülüğünde Pasifik’te düzenlenen ortak tatbikatta Donanmaya ait F/A-18 Super Hornet’in İngiliz F-35B savaş uçağını 'vurduğunu' kayıtlar..
Almanya’da tablo giderek ağırlaşıyor!
Avrupa

Almanya’da tablo giderek ağırlaşıyor!

Almanya’da büyüyen enerji krizi artık gizlenemiyor. Yüksek faturalar karşısında ezilen halk, temel ihtiyaçlarını bile ödemekte zorlanıyor. A..
Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!
Aktüel

Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!

Karar gazetesi solcuya köşe verdi, adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor. Solcularla iş tutarsanız böyle rezil olursunuz işte... ..
Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin
Dünya

Rubin Karanlık Kıbrıs Planını Ortaya Saçtı: Türk Bayrağı Silinsin, Yerine İsrail Paçavrası Çizilsin

Türk düşmanlığı ile bilinen ABD’li Siyonist Rubin yine kin kustu. Türk askerinin Gazze’ye girmemesi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün yerini ..
İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!
Kültür - Sanat

İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!

Bursa'nın İznik ilçesinde, gölün 20 metre açığında su altından çıkarılan bazilika ve eserleri ziyarete açıldı. Katoliklerin ruhani lideri Pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23