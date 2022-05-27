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Altın bulmak için bakın ne yaptılar!

2022-05-27 08:49:42
Altın bulmak için bakın ne yaptılar!

Altın bulmak için arama çalışmaları yapan definecilerin son yaptıkları şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Dünyaca ünlü tarihi kent İznik definecilerin hedefi olmaya devam ediyor. Kimliği belirsiz defineciler bir mağarada hem kazı hem keyif yapıyor.

Dünyaca ünlü tarihi kent İznik definecilerin hedefi olmaya devam ediyor. Kimliği belirsiz defineciler bir mağarada hem kazı hem keyif yapıyor.

#2
Foto - Bir mağarayı kazan definecilerin burada yaşadığını gören vatandaşlar

Bir mağarayı kazan definecilerin burada yaşadığını gören vatandaşlar "pes artık" dedi.

#3
Foto - Gündüz çalıştıkları tarlaların gece defineciler tarafından köstebek yuvasına çevrildiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

Gündüz çalıştıkları tarlaların gece defineciler tarafından köstebek yuvasına çevrildiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

#4
Foto - 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı İznik ilçesi definecilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

4 medeniyete başkentlik yapmış dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı İznik ilçesi definecilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

#5
Foto - İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı. Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladılar.

İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı. Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladılar.

#6
Foto - Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Mehmet Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar. Çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın” dedi.

Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Mehmet Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar. Çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın” dedi.

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