Altın alacaklar, satacaklar 22 Mart’a dikkat! Bu tahmin yok artık dedirtti

Altın fiyatları dün gün içerisinde oldukça hareketli bir grafik çizdi. Öğleden sonra ons altın kanadında yaşanan yükseliş ile gram altın fiyatı rekoruna oldukça yaklaştı. Yatırımcıların şimdi ise en çok merak ettiği konu, önümüzdeki süreçte altında yükseliş sürecek mi? İki analist bu soruya çok net yanıt verdi. Kıdemli stratejist Mike McGlone ons altının 3.000 dolara yükselebileceğini söylerken, portföy yöneticisi Tavi Costa ise altın fiyatının kolayca üç katına çıkabileceğini dile getirdi.