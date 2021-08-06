Altın alacaklar için yeni kritik seviye açıklanmıştı! İşte son durum...

Uzmanların “Altının yükselmesi için yeni bir hikayesi lazım. Eğer yeni bir hikâye yoksa özellikle 2008 2009 yıllarını baz alıp oradaki tepe sevgilerini incelediğimizde ve daha doğrusu 2011-2012’lere kadar biraz daha geldiğimizde buradaki grafikler ile kıyaslama zaten yaptığımız da aynı görüntüleri bire bir aynı teknik göstergeleri baz aldığımızda altında muazzam derecede bir düşüş dalgası beklemek zorundayız.” Açıklamasından sonra gözler altın fiyatlarına dikilmişti. İşte 6 Ağustos 2021 altın fiyatları…