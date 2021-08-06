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Ekonomi
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Altın alacaklar için yeni kritik seviye açıklanmıştı! İşte son durum...

2021-08-06 07:14:35
Altın alacaklar için yeni kritik seviye açıklanmıştı! İşte son durum...

Uzmanların “Altının yükselmesi için yeni bir hikayesi lazım. Eğer yeni bir hikâye yoksa özellikle 2008 2009 yıllarını baz alıp oradaki tepe sevgilerini incelediğimizde ve daha doğrusu 2011-2012’lere kadar biraz daha geldiğimizde buradaki grafikler ile kıyaslama zaten yaptığımız da aynı görüntüleri bire bir aynı teknik göstergeleri baz aldığımızda altında muazzam derecede bir düşüş dalgası beklemek zorundayız.” Açıklamasından sonra gözler altın fiyatlarına dikilmişti. İşte 6 Ağustos 2021 altın fiyatları…

#1
Foto - GRAM ALTIN 493 TL

GRAM ALTIN 493 TL

#2
Foto - ÇEYREK ALTIN 816 TL

ÇEYREK ALTIN 816 TL

#3
Foto - GÜMÜŞ FİYATLARI 6.89 TL

GÜMÜŞ FİYATLARI 6.89 TL

#4
Foto - PLATİN 276 TL

PLATİN 276 TL

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI 3325 TL

CUMHURİYET ALTINI 3325 TL

#6
Foto - 22 AYAR BİLEZİK 452 TL

22 AYAR BİLEZİK 452 TL

#7
Foto - TAM ALTIN 3264 TL

TAM ALTIN 3264 TL

#8
Foto - YARIM ALTIN 1632 TL

YARIM ALTIN 1632 TL

#9
Foto - 14 AYAR ALTIN 288 TL

14 AYAR ALTIN 288 TL

#10
Foto - 18 AYAR ALTIN 370 TL

18 AYAR ALTIN 370 TL

#11
Foto - REŞAT ALTINI 3257 TL

REŞAT ALTINI 3257 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN 8162 TL

GREMSE ALTIN 8162 TL

#13
Foto - HAMİT ALTIN 3257 TL

HAMİT ALTIN 3257 TL

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