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Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

2023-03-09 12:53:56
Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

Türkiye seçim için geri sayıma geçerken dünya medyası, Altılı Masa'nın zoraki ittifakını değerlendirdi. Financial Times, çok farklı ideolojilere sahip isimlerin birlikte hareket etmesinin 'son derece zor' olduğunu belirtti.

#1
Foto - Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

Millet İttifakı'nın günlerce süren adaylık krizi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle son buldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi Türkiye'yi yakından takip dünya medyası, Altılı Masa'nın zoraki ittifakını masaya yatırdı.

#2
Foto - Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

''ERDOĞAN YETENEKLİ BİR HATİP'' ABD merkezli Foreign Policy'den dikkat çeken bir seçim analizi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'yetenekli bir hatip' ifadesini kullanan Foreign Policy, internet edisyonunda yayınlanan haberde şunları aktardı; ''Siyasi analistler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri ikna etmek için mücadele edeceğini söylüyor. Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir mücadele ile karşı karşıya.'' ''MUHALEFETTE ÇOK FAZLA ENERJİ VAR'' Söz konusu analizde, Ankara merkezli Tepav düşünce kuruluşunda analist olan Selim Koru'nun şu sözlerine yer verdi; ''Bazı insanlar bir kalabalığın önüne çıktıklarında doğaldır, sadece bağlantı kurarlar. Kılıçdaroğlu bir kalabalığın önüne çıktığında herkes beş dakika içinde telefonlarına bakıyor. Kılıçdaroğlu, son zamanlarda kamuoyunda daha iyi performans gösteriyor. Muhalefet çevrelerinde artık çok fazla enerji var''

#3
Foto - Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

ORTAK MESAJ OLUŞTURMAK SON DERECE ZOR Koç Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Ali Çarkoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun bir iletişimci ve konuşmacı olarak eksikliklerine dikkat çekerken ''Kılıçdaroğlu'nun popülaritesi sınırlı, orası kesin. Çok farklı ideolojilere sahip yedi cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla ortak bir mesaj oluşturmanın ise 'son derece zor' olacağını söyledi. ''KILIÇDAROĞLU SEÇMENE AÇIK BİR AJANDA GÖSTERMEK ZORUNDA'' ABD merkezli Foreign Policy'e konuşan İstanbul Sabancı Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Berk Esen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı bir aday olmaktansa seçmenlere 'açık bir ajanda' göstermesi gerektiğini dile getirdi. Esen, seçmenlerin yüzde 10-15'inin kararsız olması nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun kazanması için hâlâ bir "yol" gördüğünü söyledi.

#4
Foto - Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

''ERDOĞAN POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR'' Söz konusu dergi, ''Erdoğan, yükselen fiyatlara ve düşen para birimine duyulan öfkeye rağmen, özellikle muhafazakar ve dindar Türkler arasında popülerliğini koruyor'' değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın asgari ücret ve kamu sektörü maaşlarına yaptığı zam ile oy oranını yükselttiğine vurgu yapıldı. ''KÜRTLERİN OYLARI BELİRLEYİCİ OLACAK'' 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde Kürtlerin oyları belirleyici olacağına dikkat çeken Foreign Policy, HDP'nin iki tarafta da yer almadığını ve bu nedenle önemli bir aktör konumunda olduğunu belirtti. FİNANCİAL TIMES: ZON DERECE ZOR Financial Times, ise Kemal Kılıçdaroğlu'nın çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturduğunu belirtti. Özel madde ile Cumhurbaşkanı yardımcılığına uygun zamanda atama sözü verilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın varlığının seçmen üstünde rolü olabileceği belirtilen haberde, farklı ideolojillere sahip bir koalisyonun birleşik bir mesaj vermesinin "son derece zor" olacağı yazlıldı.

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