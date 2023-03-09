Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

''ERDOĞAN YETENEKLİ BİR HATİP'' ABD merkezli Foreign Policy'den dikkat çeken bir seçim analizi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'yetenekli bir hatip' ifadesini kullanan Foreign Policy, internet edisyonunda yayınlanan haberde şunları aktardı; ''Siyasi analistler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri ikna etmek için mücadele edeceğini söylüyor. Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir mücadele ile karşı karşıya.'' ''MUHALEFETTE ÇOK FAZLA ENERJİ VAR'' Söz konusu analizde, Ankara merkezli Tepav düşünce kuruluşunda analist olan Selim Koru'nun şu sözlerine yer verdi; ''Bazı insanlar bir kalabalığın önüne çıktıklarında doğaldır, sadece bağlantı kurarlar. Kılıçdaroğlu bir kalabalığın önüne çıktığında herkes beş dakika içinde telefonlarına bakıyor. Kılıçdaroğlu, son zamanlarda kamuoyunda daha iyi performans gösteriyor. Muhalefet çevrelerinde artık çok fazla enerji var''