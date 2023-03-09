Altılı Masa'nın zoraki ittifakı dünya basınında böyle yankılandı: Son derece zor

''ERDOĞAN POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR'' Söz konusu dergi, ''Erdoğan, yükselen fiyatlara ve düşen para birimine duyulan öfkeye rağmen, özellikle muhafazakar ve dindar Türkler arasında popülerliğini koruyor'' değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın asgari ücret ve kamu sektörü maaşlarına yaptığı zam ile oy oranını yükselttiğine vurgu yapıldı. ''KÜRTLERİN OYLARI BELİRLEYİCİ OLACAK'' 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde Kürtlerin oyları belirleyici olacağına dikkat çeken Foreign Policy, HDP'nin iki tarafta da yer almadığını ve bu nedenle önemli bir aktör konumunda olduğunu belirtti. FİNANCİAL TIMES: ZON DERECE ZOR Financial Times, ise Kemal Kılıçdaroğlu'nın çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturduğunu belirtti. Özel madde ile Cumhurbaşkanı yardımcılığına uygun zamanda atama sözü verilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın varlığının seçmen üstünde rolü olabileceği belirtilen haberde, farklı ideolojillere sahip bir koalisyonun birleşik bir mesaj vermesinin "son derece zor" olacağı yazlıldı.