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Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?

2023-03-03 10:16:01
Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın merakla beklenen 12'nci toplantısı dün yapıldı. Ancak aday yine açıklanmadı. Yaklaşık 6 süren toplantının ardından yapılan açıklamada, ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart'ta duyurulacağı belirtildi. Yapılan bu açıklamadan kısa bir süre sonra hem CHP hem İYİ Parti cephesinde toplantı trafiği saatlerce sürdü. Görüşmeler bugün de devam edecek.

#1
Foto - Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?

CUMHURBAŞKANI ADAYI 6 MART PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK Yaklaşık 6 saat süren toplantı sonrası, 6 genel başkanın imzası ile yayımlanan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28'inci Dönem TBMM ve 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz."

#2
Foto - Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?

''BİRLİK VE BERABERLİK ÖLÜMDEN BAŞKA HER ŞEYİ YENER'' CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tweet'inde "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener" mesajı yer aldı. İKİ LİDER NE KONUŞTU? Bilindiği üzere Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu istemediği ve bunun için direttiği konuşuluyor. Kulislerde dolaşan bilgiye göre; 5 parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda uzlaştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Akşener, partisinin kurmaylarıyla bu konuyu görüşeceğini dile getirdi. Peki toplantıda neler konuşuldu? CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Murat Sabuncu toplantıyla ilgili köşesinde bomba kulis bilgilerini paylaştı.

#3
Foto - Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?

AKŞENER'İN GÖNLÜNDEKİ İKİ İSİM Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu. KILIÇDAROĞLU: BEN KALKIP GİDEYİM Mİ? Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi. Akşener'in verdiği cevap üzerine Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.

#4
Foto - Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?

DİĞER LİDERLER DEVREYE GİRDİ Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun arasındaki gerilimin daha fazla uzamasını istemeyen diğer liderler devreye girdi ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapılması noktasında arabuluculuk yapıldı.

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