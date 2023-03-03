Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?

AKŞENER'İN GÖNLÜNDEKİ İKİ İSİM Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Saadet Partisi Genel Başkanı ev sahibi Temel Karamollaoğlu tarafından gündeme getirildi. Diğer liderler bu konuda olumlu görüş verirken Meral Akşener "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi" diye konuştu. KILIÇDAROĞLU: BEN KALKIP GİDEYİM Mİ? Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu "Onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek" dedi. Akşener "O zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına, il başkanlarıma danışayım" diye yanıt verdi. Akşener'in verdiği cevap üzerine Kılıçdaroğlu "Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" deyince Akşener "Ben kalkıp gideyim mi yani" karşılığını verdi.