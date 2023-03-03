2023-03-03 10:16:01 Altılı masanın toplantısında neler konuşuldu? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: Kalkıp gideyim mi?
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın merakla beklenen 12'nci toplantısı dün yapıldı. Ancak aday yine açıklanmadı. Yaklaşık 6 süren toplantının ardından yapılan açıklamada, ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart'ta duyurulacağı belirtildi. Yapılan bu açıklamadan kısa bir süre sonra hem CHP hem İYİ Parti cephesinde toplantı trafiği saatlerce sürdü. Görüşmeler bugün de devam edecek.