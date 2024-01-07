  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Altılı masada ahkam kesiyorlardı! Havaları söndü

İyi Parti'yi bir oraya bir buraya sallayan Meral Akşener ne yaparsa yapsın çöküşü bir türlü engelleyemezken Ali Babacan’ın işi daha da zorlaştı.

#2
Foto - Altılı masada ahkam kesiyorlardı! Havaları söndü

Ali Babacan da giderek tabela partisine dönmenin önünü alamıyor. İşte iki partide yaşanan son istifalar:

#3
Foto - Altılı masada ahkam kesiyorlardı! Havaları söndü

İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İyi Parti'yi temsil eden Grup Başkanvekili Kemal Sevinç'in partisinden ve görevlerinden istifa etmesinin yankıları sürerken bir istifa haberi de Konak'tan geldi.

#4
Foto - Altılı masada ahkam kesiyorlardı! Havaları söndü

İP Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden "gördüğü lüzum üzerine" partisinden istifa ettiğini duyurdu.

#5
Foto - Altılı masada ahkam kesiyorlardı! Havaları söndü

#6
Foto - Altılı masada ahkam kesiyorlardı! Havaları söndü

İl başkanlığı yönetiminin değişmesinin ardından, Haliliye İlçe Başkanı Feyyaz Ekici ve Akçakale İlçe Başkanı Abdullah Nogay da peş peşe istifa etti. Feyyaz Ekici yaptığı açıklamada, "Siyasi etiğin ve erdemin olmadığı bir yerde siyaset yapmanın anlamsız olduğunu" belirtirken,

#7
Foto - Altılı masada ahkam kesiyorlardı! Havaları söndü

Abdullah Nogay ise Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz'e yapılan haksızlığın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

O aşağılık tutuklandı
Gündem

O aşağılık tutuklandı

İstanbul'da, sosyal medya hesabından dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı...
Nureddin Nebati sessizliğini bozdu: Allah belanızı versin
Gündem

Nureddin Nebati sessizliğini bozdu: Allah belanızı versin

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşıma tepki gösterdi.
Blinken İstanbul zirvesi: Türkiye'nin almak istediği F-16 satışı! Hükümetin çalışmaları: İsveç’in NATO üyeliği
Gündem

Blinken İstanbul zirvesi: Türkiye'nin almak istediği F-16 satışı! Hükümetin çalışmaları: İsveç’in NATO üyeliği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 6 Ocak’taki ziyareti çok konuşulurken İstanbul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüştükten sonra Cumh..
Belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verilecek!
Ekonomi

Belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verilecek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belgesini getirene aylık 5 bin 100 lira maaş verecek. Yardım musluğunu açan bakanlık söz konusu parayı kr..
O ilimizde iki tekerlekli araçlar yasaklandı
Yerel

O ilimizde iki tekerlekli araçlar yasaklandı

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasa..
İzmir'de korkutan deprem
Gündem

İzmir'de korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, İzmir'de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23