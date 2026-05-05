Altay Tankı'nda büyük ihanet: Projeyi kilitlediler

ABD’nin de motor konusunda Türkiye’yi oyaladığını anlatan Yalçıntaş, şöyle devam ediyor: “1500 Beygirlik yerli tank motorumuz ‘Batu’ hazır olana kadar üreteceğimiz tanklara güç grubu (motor, şanzıman-transmisyon, soğutma sistemi) temin etmek için hızla harekete geçtik. Potansiyel üreticilerle temas kurduk… ABD firmalarıyla görüşmelerimizi 17-20 Ağustos 2021’de düzenlenen IDEF Savunma Sanayi Fuarı’nda gerçekleştirdik. Dikkat çeken iki büyük ABD’li firma vardı. İlki Alman RENK firmasının, satın alarak RENK Amerika adıyla yeniden yapılandırdığı L3Harris Technologies Combat Propulsion Systems adlı şirketti. ABD Ordusu için motor üreten bu firma sektörde önemli bir yere sahipti. Diğer şirket ise ABD Ordusu’ndaki zırhlı araçlar için transmisyon üretimi yapan Allison Transmission’du. Her iki firmanın da Türkiye’de temsilcileri bulunuyordu ve fuara da katılmışlardı. BMC iki firma ile de zaten aktif olarak çalışıyordu… Yeni Fırtına Obüslerininde yerli güç grubu Utku hazır olana kadar L3Harris motoru ve Allison şanzımanı kullanılacaktı. Bu motor 1000 beygir gücündeydi ve şanzıman da buna uygun seçilmişti. Altay için talep ettiğimiz 1500 beygirlik güç grubu konusunda çekimser davranıyorlardı. Amerikalı yetkililere sordum: