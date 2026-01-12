Alparslan Kuytul'dan skandal sözler: Türkiye korktuğu için el altından yardım ediyor
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili tepki toplayan açıklamalarda bulundu.
Son dönemde verdiği sohbetlerde sürekli siyasi mesajlar veren Alparslan Kuytul, Suriye ordusunun YPG'yi yenecek güçte olmadığını söyledi.
YPG'li teröristler için 'savaşçılar' tanımlaması yapan Kuytul, Türkiye'nin bölgede kürdistan devleti kurulmasından korktuğunu öne sürdü. İşte Kuytul'un o skandal sözleri...
Suriye ordusunun YPG'yi yenecek bir gücü var mı? Suriye ordusu diye bir şey yok. 3-5 bin militandan oluşuyor. Suriye ordusunda YPG kadar savaşçı da yok, YPG'deki kadar silah da yok.
Dolayısıyla YPG'yi yenmesi pek mümkün görünmüyor. Türkiye'ni yardım ettiğini zannediyorum. El altından yardım ediliyor. Başka devletler müdahale etmesin diye bunu açıklamıyorlar. Ahmed Şara'nın YPG ile savaşmak istediğini de zannetmiyorum.
Bunu göze almak istiyor. Türkiye kurdistan kurulmasından korktuğu için el altından yardım ediyor, biraz da zorluyor. Operasyonlar biraz büyütülüyor. Büyük çatışma deniyor, 7 kişi ölüyor. Çatışmalar başlarsa çok kişi ölecektir ve Türkiye'deki çözüm süreci bitecektir.
