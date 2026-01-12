  • İSTANBUL
Gündem
Alparslan Kuytul'dan skandal sözler: Türkiye korktuğu için el altından yardım ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili tepki toplayan açıklamalarda bulundu.

Son dönemde verdiği sohbetlerde sürekli siyasi mesajlar veren Alparslan Kuytul, Suriye ordusunun YPG'yi yenecek güçte olmadığını söyledi.

YPG'li teröristler için 'savaşçılar' tanımlaması yapan Kuytul, Türkiye'nin bölgede kürdistan devleti kurulmasından korktuğunu öne sürdü. İşte Kuytul'un o skandal sözleri...

Suriye ordusunun YPG'yi yenecek bir gücü var mı? Suriye ordusu diye bir şey yok. 3-5 bin militandan oluşuyor. Suriye ordusunda YPG kadar savaşçı da yok, YPG'deki kadar silah da yok.

Dolayısıyla YPG'yi yenmesi pek mümkün görünmüyor. Türkiye'ni yardım ettiğini zannediyorum. El altından yardım ediliyor. Başka devletler müdahale etmesin diye bunu açıklamıyorlar. Ahmed Şara'nın YPG ile savaşmak istediğini de zannetmiyorum.

Bunu göze almak istiyor. Türkiye kurdistan kurulmasından korktuğu için el altından yardım ediyor, biraz da zorluyor. Operasyonlar biraz büyütülüyor. Büyük çatışma deniyor, 7 kişi ölüyor. Çatışmalar başlarsa çok kişi ölecektir ve Türkiye'deki çözüm süreci bitecektir.

Vatan

Atın bunu Adnan’ın yanına

bu sahsa bakalım

Alparslan Kuytul kürt 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu.
