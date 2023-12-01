Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Eskişehir’de bulunan Alp Havacılık, kapılarını savunma sektöründen basın mensuplarına açtı. Alp Havacılık; CH-47, GÖKBEY, KAAN ve T-70’in de aralarında bulunduğu bir çok platform için üretim gerçekleştiriyor. Türk savunma sanayii firmalarından Alp Havacılık, 1998 yılında kuruldu ve P Sikorsky ortaklığında faaliyetlerinde devam ediyor. Bütünleşik motor paleleri, dişli kutuları ve iniş takımları olmak üzere 4 ana kolda faaliyetlerini sürdüren şirket, birçok hava platformu için üretim gerçekleştiriyor. Özellikle dişli kutuları, hava araçlarının ‘kalbi’ olarak nitelendiriliyor.