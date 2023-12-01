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Teknoloji-Bilişim
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Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

2023-12-01 18:07:39
Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Eskişehir’de bulunan Alp Havacılık, kapılarını savunma sektöründen basın mensuplarına açtı. Alp Havacılık; CH-47, GÖKBEY, KAAN ve T-70’in de aralarında bulunduğu bir çok platform için üretim gerçekleştiriyor. Türk savunma sanayii firmalarından Alp Havacılık, 1998 yılında kuruldu ve P Sikorsky ortaklığında faaliyetlerinde devam ediyor. Bütünleşik motor paleleri, dişli kutuları ve iniş takımları olmak üzere 4 ana kolda faaliyetlerini sürdüren şirket, birçok hava platformu için üretim gerçekleştiriyor. Özellikle dişli kutuları, hava araçlarının ‘kalbi’ olarak nitelendiriliyor.

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Foto - Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Kapılarını savunma sektöründen basın mensuplarına açan Alp Havacılık, çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaştı.

#2
Foto - Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Şirketin parça üretimi gerçekleştirdiği platformlar arasında; Askeri Sabit Kanat Platformlar ile S-70i, UH-60, S-76, S-92, CH-47, CH-53, T-70, GÖKBEY, ATAK-II, KAAN ve Airbus ile Boeing’in yolcu uçakları bulunuyor. Öte yandan Alp Havacılık; Pratt&Whitney Gear Tubofan Engine ve İHA’larda kullanılan PD-170 ve GÖKBEY’de kullanılan TS-1400 başta olmak üzere birçok motor projesinde de yer alıyor.

#3
Foto - Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

TUSAŞ tarafından yürütülen Türk Genel Maksat Helikopteri Programı (T-70)’nda da yer alan Alp Havacılık, T-70 Genel Maksat Helikopteri için dişli kutusu üretimi gerçekleştiriyor. ABD dışında ilk kez Alp Havacılık tarafından üretilen dişli kutuları, tasarımları ve yüksek üretim hassasiyetleri sayesinde yağsız bir şekilde 45 dakika boyunca çalışabiliyor.

#4
Foto - Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Öte yandan T-70 helikopterlerinin iniş takımları da yine Alp Havacılık tarafından Türkiye’de üretiliyor. Halihazırda 38 adet (nihai aşamada 109) üretilmesi planlanan T-70 Genel Maksat Helikopteri’nde, 6’ncı helikopterden itibaren Alp Havacılık tarafından 31 set dişli kutusu ve 33 set iniş takımı teslim edildi.

#5
Foto - Alp Havacılık’tan savunma sanayiinde merakla beklenen stratejik millileştirme! Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama

Alp Havacılık, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nde kullanılan milli turboşaft motor TS1400’ün de dişli kutusunu milli imkanlarla tasarladı ve üretti. GÖKBEY’in iki adet TS1400 motoruyla gerçekleştirdiği ilk uçuşta, motor başı birer tane olmak üzere toplamda iki adet Alp Havacılık üretimi dişli kutusu kullanıldı. 30’uncu helikopterin ardından yerli motorun kullanılmasının planlandığı GÖKBEY için Alp Havacılık’ın, 2024 yılına yönelik 30 set dişli kutusu siparişi bulunuyor. Öte yandan Alp Havacılık, Milli Muharip Uçak KAAN için de Yakıt Debisi Ayar Ünitesi ve Dümen Mekanizması gibi bir dizi kritik parçanın tasarımını ve üretimini gerçekleştiriyor. Uçağın yakıt dozajını ayarlayan Yakıt Debisi Ayar Ünitesi’nden, KAAN’da motor başına 1’er adet bulunuyor.

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