2024-03-10 19:35:51 Almanya'yı solladık! Türk üreticilerden büyük başarı
Türkiye, çelik üretiminde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.
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Türkiye, çelik üretiminde Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Çelik üretiminde Almanya'yı geçtik Avrupa'nın en büyüğü olduk
Türkiye, Ocak ayında gösterdiği performansla dünya çelik üretiminde Almanya’yı geride bırakarak tekrar yedinci sıraya ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği(TÇÜD), Ocak ayı ham çelik üretimi rakamlarıyla ilgili bir değerlendirme yayımladı. 2024 yılının Ocak ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artışla 3,2 milyon tona yükseldi.
Nihai mamul tüketimi 2024 yılı Ocak ayında, 2023 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 19,5 artışla 3,5 milyon ton seviyesine ulaştı. 2024 yılının Ocak ayında çelik ürünleri ihracatı, 2023 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 23,0 oranında artışla 894,7 bin ton, değer yönünden ise yüzde 10,1 artışla 662,1 milyon dolar oldu.
İhracatın alt kalemleri incelendiğinde, 2024 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat; yassı ürünlerde yüzde 89,1 artış ile 347,8 bin ton, uzun ürünlerde yüzde 2,0 artış ile 536,7 bin ton, yarı ürünlerde ise yüzde 41,3 azalış ile 10,2 bin ton olarak gerçekleşti. 2024 yılının Ocak ayında çelik ürünleri ithalatı, 2023 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 12,4 oranında artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 1,6 azalışla 1,1 milyar dolar oldu. İthalatın alt kalemleri incelendiğinde, 2024 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ithalat; yassı ürünlerde yüzde 8,8 artış ile 735,9 bin ton, uzun ürünlerde yüzde 29,1 azalış ile 98,8 bin ton, yarı ürünlerde ise yüzde 32,1 artış ile 549,3 bin ton olarak gerçekleşti.
Çelik ürünlerinde dış ticaret açığı 2024 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 16,0 azalış ile, 490,8 milyon dolar seviyesinden, 412,3 milyon dolar seviyesine geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, 2024 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, 6,6 yüzde puan artış ile, 55,1 yüzde seviyesinden 61,6 yüzde seviyesine yükseldi. 2023 yılının ikinci yarısında, deprem faciasından sonra tesislerin tekrar üretim faaliyetlerine başlaması, enerji girdi maliyetlerinin makul seviyelere gerilemesi ve 4,5 milyon ton civarındaki kapasite artırımı ile birlikte kademeli toparlanma gösteren ve 2023 yılının Eylül ayından bu yana yıllık bazda artış kaydeden ham çelik üretimi, 2023 yılının Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde 25,4 ve yüzde 21,2 artıştan sonra, 2024 yılının Ocak ayında da yüzde 24,7 oranında artış göstererek yüksek büyüme performansını sürdürdü.
TÇÜD'nin değerlendirmesinde şöyle devam edildi: "Böylece; Ülkemiz, Ocak ayında dünyanın en büyük 10 ham çelik üreticisi arasında, İran’dan sonra, üretimi en fazla artış gösteren ülke oldu. Türkiye bu performansı ile dünya çelik üretiminde Almanya’yı geride bırakarak tekrar 7. sıraya ve Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi. 2024 yılının Ocak ayında tüketimin yüzde 19,5 artmasına karşılık, çelik ürünleri ithalatındaki artışın yüzde 12,4 oranında kalması nedeniyle, tüketim içerisindeki ithalatın payı geçen senenin aynı dönemine göre 2,8 puan azalışla yüzde 38,4 seviyesine geriledi. Türk çelik sektörü, Ocak ayında ihracatta yüzde 23,0 artışla 894,7 milyon ton ihracat seviyesine ulaştı. Özellikle son yıllarda paslanmaz çelik.
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