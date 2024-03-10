Almanya'yı solladık! Türk üreticilerden büyük başarı

İhracatın alt kalemleri incelendiğinde, 2024 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat; yassı ürünlerde yüzde 89,1 artış ile 347,8 bin ton, uzun ürünlerde yüzde 2,0 artış ile 536,7 bin ton, yarı ürünlerde ise yüzde 41,3 azalış ile 10,2 bin ton olarak gerçekleşti. 2024 yılının Ocak ayında çelik ürünleri ithalatı, 2023 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 12,4 oranında artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 1,6 azalışla 1,1 milyar dolar oldu. İthalatın alt kalemleri incelendiğinde, 2024 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ithalat; yassı ürünlerde yüzde 8,8 artış ile 735,9 bin ton, uzun ürünlerde yüzde 29,1 azalış ile 98,8 bin ton, yarı ürünlerde ise yüzde 32,1 artış ile 549,3 bin ton olarak gerçekleşti.