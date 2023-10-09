Almanya'nın ilk İmam Hatip Lisesi açıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya’nın ilk İmam Hatip Lisesi’ni Hamburg kentinde açtı. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi’nin açılışı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile yapılırken, törene Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Hamburg Eğitim Ataşesi Lütfi Dede, DİTİB Hamburg-Schleswig Holstein Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç ve Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök, DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılıç’ın yanı sıra bölgedeki dernek yöneticileri ve din görevlileri katıldı. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programı ile Almanya’da DİTİB camilerinde bir ilki gerçekleştirdiklerini dile getiren Dikeç, Kuzey Almanya’da yaşayan gençlerden gelen yoğun talepler üzerine bu programı başlattıklarını söyledi. Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programının ders ve eğitim süreci hakkında bilgi veren Dikeç, “Programda kız ve erkek öğrenciler; Arapça, Hadis, Kur’an-ı Kerim, Tefsir ve Hitabet dersleriyle birlikte alan dersleri görülecek. Dersler, DİTİB'e bağlı Bergedorf Kocatepe Camii ile Pinneberg Yeni Camii’nde uzman eğitmenler tarafından sadece hafta sonları yüz yüze verilecek. Daha çok 15-25 yaş aralığını kapsayan eğitim 3 yıl sürecek. 9, 10, 11 ve 12. sınıfları kapsayan 4 yıllık eğitim süreci, yurtdışındaki öğrenciler için yoğunlaştırılmış programla üç yılda tamamlanacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Türkiye'deki lise diplomalarıyla eşdeğer sayılan geçerli bir diploma verilecek” dedi. İmam Hatip Lisesi’ne ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in dünyaya teşrif bulunduğu bu mübarek ayda böyle güzel bir etkinlikte bir araya geldiğimizden dolayı mutluyum. Emeği geçen DİTİB ailesine teşekkür ediyorum” dedi.