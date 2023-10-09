Almanya'nın ilk İmam Hatip Lisesi açıldı

Bu programla Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağını belirten Kara, “Almanya’da bu programın başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyor ve güveniyorum. Hem Türkçeyi hem Almancayı çok iyi konuşan, yaşadığı toplumu tanıyan, Almanya’daki ve Türkiye’deki İlahiyat Fakülteleriyle eğitimlerini yüksek öğretimle taçlandıracak gençlerimizin Alman-Türk toplumuna büyük katkı sunacağına inanıyorum. Hem yaşadığı toplumu bilmeleri hem burada yetişmiş olmaları hasebiyle dini değerlerimize sahip çıkarak, kalıcı olduğu toplumda maddi ve manevi anlamda hizmet edecek gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin yolunu ve O'nun güzel ahlakını hayatımıza uyguladığımızda hem Alman hem Türk toplumuna güzel katkılar sunulacağına inanıyorum. Bu vesileyle öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. Böyle bir törene şahitlik etmenin onur verici olduğunu söyleyen DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey ise, "Gençlerimiz, Peygamber Efendimiz’in rahmet iklimini bu toplumda yeşertecek olan ve size bakıldığı zaman O’nun rahmetinin, İslam'ın hoşgörüsünün hissedileceği nesillerimizsiniz” dedi. “Sizler bizim geleceğimiz olacaksınız" diyen Kuzey, "Sizler dinlendiğiniz zaman, size kulak verildiği zaman kalplerin ısınacağını, kalplerin imanla, İslam’la tanışacağına inanıyoruz. Sizler asrın Abdullah b. Mesud'u, Hazreti Aişe'leri olacaksınız. Kabe’de Kur’an-ı Kerim’i kim okuyacak dediği zaman sağına soluna bakmadan ‘ben okurum’ diyen, özgüvenli bireyler olacaksınız. Sizler alemlere rahmet Hz. Peygamberimizin çevresine rahmet olan ümmeti olacaksınız. Size bakanlar İslam'ın gülen yüzünü görecek ve sizi işitenler İslam'ın rahmet mesajlarını hissedecek. Anne ve babanın çocuklarını bu alana yönlendirmesi çok önemli. Bir anne babanın evladına bırakabileceği en büyük miras da güzel ahlaktır, ilimdir, irfandır. Bu yönüyle sizler gençlerimizi her daim desteklemeniz gerekiyor. Evlatlarımızı buraya yönlendirdiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu hizmete sahip çıkmanızı arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.