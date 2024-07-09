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Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

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Spor
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Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

2024-07-09 11:29:17
Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Son dakika haberi: Süper Lig ekipleri yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. A Milli Futbol Takımı'mız ile EURO 2024'e damga vuran milli yıldızımız Merih Demiral, gündeme bomba gibi oturmuştu. Tüm dünya Merih'i konuşurken, yılın bombası patladı. Süper Lig devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

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#1
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Süper Lig ekipleri yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

A Milli Futbol Takımı'mız ile EURO 2024'e damga vuran milli yıldızımız Merih Demiral, gündeme bomba gibi oturmuştu.

#3
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Süper Lig devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...

#4
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Avusturya'yı 2-1 devirdiğimiz maçta Merih Demiral'ın gol sevinçleri için yaptığı bozkurt hareketi sonrasında Avusturya ve Alman lobisi devreye girip soruşturma açılmasına neden olmuştu.

#5
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Verilen karar doğrultusunda ise milli futbolcu 2 maç men cezası almıştı.

#6
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Öte yandan çeyrek final karşılaşması öncesinde maç için stadyuma gelen Türk taraftarlar, 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek oldu.

#7
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Hemen hemen her taraftar, bozkurt selamı verirken, UEFA'nın çifte standart gösterdiğini dile getirdi.

#8
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Milli futbolcu sahaya çıktığı anlarda büyük coşku yaşandı. Merih Demiral için uzun süre tezahüratlarda bulunuldu.

#9
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Ayrıca Hollandalı bazı taraftarlar da milli futbolcuya verilen cezaya anlam veremediklerini dile getirdi..

#10
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Hollanda'nın efsane isimlerinden Marco van Basten, Euro 2024'teki Avusturya maçı sonrasında yaptığı "Bozkurt" işareti nedeniyle UEFA'dan 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek verdi.

#11
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık men cezasını eleştiren Marco van Basten, UEFA'yı futbola siyaseti sokmakla suçladı.

#12
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

UEFA'nın Merih Demiral'ın yaptığı hareketin yanlış olup olmadığına karar verecek merci olmadığını söylen Hollandalı efsane, milli futbolcunun bu şekilde cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

#13
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Tüm bu gelişmeler sonrası EURO 2024 maceramız biterken, Merih Demiral ile ilgili bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe, performansıyla EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral'ı listesine aldı.

#15
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Arabistan basınında yer alan haberlere göre; sarı lacivertli takım, Al-Ahli forması giyen tecrübeli stoper için girişimlere başladı.

#16
Foto - Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...

Al-Ahli'nin, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye görüşme için izin verdiği belirtildi.

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