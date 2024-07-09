2024-07-09 11:29:17 Almanya’da ‘yapılamaz’ denilen hareketi yapan Merih’e talip oldular: Bozkurt adım adım geliyor… EURO 2024'e damga vurmuştu...
Son dakika haberi: Süper Lig ekipleri yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı. A Milli Futbol Takımı'mız ile EURO 2024'e damga vuran milli yıldızımız Merih Demiral, gündeme bomba gibi oturmuştu. Tüm dünya Merih'i konuşurken, yılın bombası patladı. Süper Lig devi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte yılın transfer bombasına dair tüm detaylar...