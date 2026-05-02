Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail'in aklını aldı! İşte Türkiye’nin silah imparatorluğu

İsrail merkezli Maariv gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin savunma sanayisindeki devrimlerini manşetine taşıdı.

Habere göre, Türk savunma şirketi ASELSAN, lazer güdüm kitlerinin (LGK) üretim ve tedarik zincirini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan kapsamlı bir doküman yayımladı. Şirketin paylaştığı görüntüler ve teknik içerikler, Ankara'nın mühimmat üretim kapasitesine ve endüstriyel altyapısına dair dikkat çekici bir tablo sundu.

SERİ ÜRETİM HATTI İLK KEZ BU KADAR NET GÖRÜNTÜLENDİ - İsrail merkezli Maariv'e göre yayımlanan dokümanlarda, robotik kollarla desteklenen otomatik üretim hatlarından hassas montaj süreçlerine kadar uzanan geniş bir üretim ağı gözler önüne serildi. Ayrıca, kullanılmayı bekleyen mühimmatların uzun sıralar halinde depolandığı büyük tesisler de dikkat çekti.

Maariv'e göre bu görüntüler, Türkiye'nin sadece teknoloji geliştiren değil, aynı zamanda yüksek hacimli üretim yapabilen bir savunma sanayi altyapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

"BASİT BOMBALAR" AKILLI MÜHİMMATA DÖNÜŞÜYOR - LGK sistemi, geleneksel ve "basit" hava bombalarını lazer güdümlü hassas mühimmatlara dönüştüren kritik bir teknoloji olarak öne çıkıyor.

Mevcut mühimmat stoklarına güdüm başlığı ve yönlendirme kanatçıkları eklenmesiyle, düşük maliyetli silahlar modern ve yüksek hassasiyetli sistemlere dönüştürülüyor. Bu yaklaşımın, maliyet etkinliği sayesinde Türkiye'ye önemli bir operasyonel avantaj sağladığı değerlendiriliyor.

F-16 VE AKINCI İLE CANLI ATIŞ TESTLERİ - ASELSAN, yalnızca üretim sürecini değil, sistemin sahadaki performansını da belgeleyen canlı atış testlerini paylaştı. Testlerde LGK ile donatılmış mühimmatın F-16 Fighting Falcon savaş uçakları ve Bayraktar Akıncı insansız hava araçlarından bırakıldığı görüldü. Dokümanlara göre mühimmatın hem kara hedeflerine yüksek isabet oranıyla ulaştığı hem de deniz hedeflerini başarıyla imha ettiği aktarıldı.

"MİNİMUM SAPMA, MAKSİMUM HASSASİYET" - Maariv'e göre şirket, sistemin hedefe minimum sapmayla ulaşabildiğini ve çevresel zararı önemli ölçüde azalttığını belirtti. Bu durumun özellikle modern savaş doktrinlerinde giderek daha fazla önem kazandığı vurgulandı.

TÜRKİYE KÜRESEL SİLAH TEDARİKÇİSİ OLMA YOLUNDA - LGK gibi sistemlerin seri üretime geçirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayisinde teknolojik bağımsızlık hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Aynı zamanda bu hamlenin, Ankara'nın Batı menşeli silahlara olan bağımlılığını azaltma stratejisinin de bir yansıması olduğu ifade ediliyor.

Maariv'e göre Türkiye, bu tür yüksek hacimli ve maliyet etkin üretim kabiliyetiyle bölgesel gücünü pekiştirirken, küresel silah pazarında daha güçlü bir tedarikçi olmayı hedefliyor. Kaynak: Sabah.com.tr

