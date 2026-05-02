İsrail'in aklını aldı! İşte Türkiye’nin silah imparatorluğu

F-16 VE AKINCI İLE CANLI ATIŞ TESTLERİ - ASELSAN, yalnızca üretim sürecini değil, sistemin sahadaki performansını da belgeleyen canlı atış testlerini paylaştı. Testlerde LGK ile donatılmış mühimmatın F-16 Fighting Falcon savaş uçakları ve Bayraktar Akıncı insansız hava araçlarından bırakıldığı görüldü. Dokümanlara göre mühimmatın hem kara hedeflerine yüksek isabet oranıyla ulaştığı hem de deniz hedeflerini başarıyla imha ettiği aktarıldı.