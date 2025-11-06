Almanya'da 50 yıllık otomotiv şirketi iflas etti! Bu kez Avrupa'da araç satışı çöküşte haber geldi! İflas depremi

Sektörde domino etkisi: Mahle de 1000 kişiyi çıkarıyor Diepersdorf’un iflası, Almanya’da son dönemde art arda gelen otomotiv istihdam daralmalarının devamı niteliğinde. Aynı hafta bir diğer tedarikçi Mahle, 1000 kişilik işten çıkarma planını açıklamıştı. Uzmanlara göre, düşen araç satışları ve artan üretim maliyetleri, tedarik zincirinin tüm halkalarını zorluyor. CNBC'nin haberine göre Tesla, Almanya’da Ekim 2025’te yalnızca 750 elektrikli araç sattı. Bu rakam, bir yıl önceki satışların yarısından daha azına denk geliyor. Ülkenin federal ulaşım otoritesi KBA’nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, geçen yılın aynı ayında Tesla 1.607 araç satmıştı. KBA verileri, bu yılın başından Ekim ayına kadar toplam 434 bin 627 yeni bataryalı elektrikli aracın trafiğe kaydedildiğini gösteriyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor. Ancak bu araçların yalnızca 15 bin 595’i Tesla’ya ait ve bu da Elon Musk’ın otomotiv şirketi için yüzde 50’lik bir düşüş demek. Musk'ın AfD'ye olan açık desteği Tesla'nın satışlarını olumsuz etkiledi Tesla, Berlin yakınlarındaki Brandenburg’da devasa bir araç montaj fabrikası işletiyor, ancak şirket Almanya’da “yerli favori” konumunda değil. Musk’ın kışkırtıcı siyasi söylemleri ve Almanya’nın aşırı sağcı, göçmen karşıtı partisi AfD’ye verdiği destek, sol eğilimli tüketiciler arasında Tesla markasına olan ilgiyi ciddi biçimde zayıflattı.