Almanya'da 50 yıllık otomotiv şirketi iflas etti! Bu kez Avrupa'da araç satışı çöküşte haber geldi! İflas depremi

Dünya
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya’nın köklü otomotiv tedarikçilerinden Diepersdorf Plastic Manufacturing, iflas koruması başvurusunda bulundu. Frankonya merkezli şirketin çöküşü, binden fazla çalışanın geleceğini belirsizliğe sürükledi.

#1
Artan maliyetler ve Çin rekabeti krizi tetikledi Artı49’un haberine göre, yarım asırdan fazla süredir plastik parça ve yüzey kaplama üretimi yapan Diepersdorf, artan enerji ve hammadde maliyetleri, düşen araç satışları ve Çinli üreticilerin pazara güçlü girişi nedeniyle finansal darboğaza girdi. 50 yıllık üretim deneyimi yetmedi 1970’lerde kurulan Diepersdorf, otomobil logoları, direksiyon kaplamaları, radyatör ızgaraları gibi parçalar üreterek birçok otomotiv devine tedarik sağlıyordu.

#2
Şirketin Almanya ve Çekya’daki tesislerinde üretim sürerken, iflasla birlikte bu faaliyetlerin geleceği de belirsizleşti. Üç eyalette üretim tehlikede İflastan en fazla etkilenen tesisin Bavyera’daki Leinburg fabrikası olduğu belirtildi. Burada 830 çalışan görev yapıyor. Ayrıca, Saksonya’daki Oberlungwitz ve Kuzey Ren-Vestfalya’daki Lüdenscheid tesislerinde de toplam 200’e yakın personel çalışıyor. Çalışanların maaşlarının, iflas fonu kapsamında geçici olarak güvence altına alındığı bildirildi.

#3
Sektörde domino etkisi: Mahle de 1000 kişiyi çıkarıyor Diepersdorf’un iflası, Almanya’da son dönemde art arda gelen otomotiv istihdam daralmalarının devamı niteliğinde. Aynı hafta bir diğer tedarikçi Mahle, 1000 kişilik işten çıkarma planını açıklamıştı. Uzmanlara göre, düşen araç satışları ve artan üretim maliyetleri, tedarik zincirinin tüm halkalarını zorluyor. CNBC'nin haberine göre Tesla, Almanya’da Ekim 2025’te yalnızca 750 elektrikli araç sattı. Bu rakam, bir yıl önceki satışların yarısından daha azına denk geliyor. Ülkenin federal ulaşım otoritesi KBA’nın Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, geçen yılın aynı ayında Tesla 1.607 araç satmıştı. KBA verileri, bu yılın başından Ekim ayına kadar toplam 434 bin 627 yeni bataryalı elektrikli aracın trafiğe kaydedildiğini gösteriyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor. Ancak bu araçların yalnızca 15 bin 595’i Tesla’ya ait ve bu da Elon Musk’ın otomotiv şirketi için yüzde 50’lik bir düşüş demek. Musk'ın AfD'ye olan açık desteği Tesla'nın satışlarını olumsuz etkiledi Tesla, Berlin yakınlarındaki Brandenburg’da devasa bir araç montaj fabrikası işletiyor, ancak şirket Almanya’da “yerli favori” konumunda değil. Musk’ın kışkırtıcı siyasi söylemleri ve Almanya’nın aşırı sağcı, göçmen karşıtı partisi AfD’ye verdiği destek, sol eğilimli tüketiciler arasında Tesla markasına olan ilgiyi ciddi biçimde zayıflattı.

#4
Tesla ayrıca Avrupa genelinde, çoğu 35 bin euro’nun altında fiyatlanan daha küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçlar sunan Avrupalı ve Çinli rakiplerle yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Ekim ayında Tesla, Almanya’da Model Y SUV’unun yeni, daha düşük maliyetli bir versiyonunu satışa sundu. Bu sadeleştirilmiş modelin fiyatı 39 bin 990 euro olarak belirlendi. Bu da ülkede daha önce mevcut olan en ucuz Model Y versiyonundan yaklaşık 5 bin euro daha ucuz. Düşen fiyatlar Almanya'da Tesla satışlarını canlandırabilir mi? Tesla’nın bu yeni ve daha uygun fiyatlı model varyantlarının, Almanya ya da genel olarak Avrupa’daki elektrikli araç talebini yeniden canlandırıp canlandırmayacağı henüz belirsiz. Yaklaşan politika değişiklikleri, genel anlamda Almanya’daki elektrikli araç satışlarını artırabilir.

#5
Almanya, yaklaşık iki yıl önce tamamen elektrikli araç alımlarını teşvik eden devlet desteklerini kaldırmıştı. Bu politika değişikliği başlangıçta tam elektrikli araçlara olan talebin keskin şekilde düşmesine yol açmıştı. Ancak ülke, düşük ve orta gelirli alıcıların sıfır emisyonlu araçlara geçişini desteklemeyi amaçlayan yeni bir teşvik programını Ocak 2026’da yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

