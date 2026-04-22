Almanya yeni askeri stratejisini dünyaya duyurdu: Önemli olan tank, uçak gemi değil

Pistorius, otomasyonun ve yapay zeka kullanımının bu planlamalara sürekli olarak etkisi olacağını vurguladı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, "Amacımız, Şansölye'nin ve benim de ifade ettiğimiz gibi, Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu olmaktır. Gerektiğinde, bu askeri genişlemeye sivil büyüme de eşlik edecektir." şeklinde konuştu. Aktif birliklerin yanı sıra, yedek askerlerin de savunmanın ikinci temel ayağı olacağını ifade eden Pistorius, yedek askerlerin bundan sonra aktif birliklerle aynı statüde olacağını, yedek askerlere özellikle ülke güvenliği için ihtiyaç duyulduğunu anlattı.