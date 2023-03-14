2023-03-14 10:56:55 Almanya havalimanları durma noktasına geldi! Grevler devam ediyor
Almanya’nın dört büyük havalimanının güvenlik personeli, 24 saatlik uyarı grevine çıktı. Grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, on binlerce yolcu mağdur oldu Almanya'da 2.5 milyon çalışan için işveren ile pazarlık masasına oturan işçi sendikası Ver.di, havalimanlarında yer hizmetleri ve güvenlik personelini 24 saatlik uyarı grevine çağırdı. Bu çağrıya Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hannover ve Bremen havalimanında çalışan personel uydu. Bu nedenle dün söz konusu havalimanlarından uçaklar iniş ve kalkış yapamadı.