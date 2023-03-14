Almanya havalimanları durma noktasına geldi! Grevler devam ediyor

UZLAŞMADAN UZAKLAR Dün bir günlük uyarı grevine çıkan havalimanı çalışanlarının bağlı olduğu sendika, işverenden yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, işveren yüzde 5 maaş zammı ile bir defaya mahsus 2500 euro prim teklif etti. Üçüncü tur müzakerelerin 27-29 Mart'ta Potsdam'da yapılması planlanıyor. TARAFTARLAR EVDE KALDI Uyarı grevi, RB Leipzig'in Manchester City ile bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını da etkiledi. Leipzig taraftarları uçuş iptalleri dolayısıyla İngiltere'ye uçamadı. Taraftarlar derneği, charter uçuşuyla alternatif oluşturmaya çalıştı, ancak maliyetin 380 euro olması bu uçuşun da yapılmasının önünü kesti.