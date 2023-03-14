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Avrupa
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Almanya havalimanları durma noktasına geldi! Grevler devam ediyor

2023-03-14 10:56:55
Almanya havalimanları durma noktasına geldi! Grevler devam ediyor

Almanya’nın dört büyük havalimanının güvenlik personeli, 24 saatlik uyarı grevine çıktı. Grev nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edildi, on binlerce yolcu mağdur oldu Almanya'da 2.5 milyon çalışan için işveren ile pazarlık masasına oturan işçi sendikası Ver.di, havalimanlarında yer hizmetleri ve güvenlik personelini 24 saatlik uyarı grevine çağırdı. Bu çağrıya Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hannover ve Bremen havalimanında çalışan personel uydu. Bu nedenle dün söz konusu havalimanlarından uçaklar iniş ve kalkış yapamadı.

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Foto - Almanya havalimanları durma noktasına geldi! Grevler devam ediyor

SEFERLER İPTAL EDİLDİ Berlin'den 200 kalkış iptal edilirken, 200 inişin üçte biri gerçekleştirilemedi. Durumdan 27 bin yolcunun etkilendiği açıklandı. Hamburg Havalimanı'ndan 123 kalkışın tamamı, 121 inişin de 50'sinde iptal yaşandı. Hannover Havalimanı, tüm kalkış ve inişleri iptal etti. Bremen'de de çok sayıda sefer yapılamadı. Durumdan Stuttgart Havalimanı'nın da etkilendiği belirtildi. ULAŞIM SEKTÖRÜ ZORDA Havalimanlarındaki uyarı grevlerinin, ulaşım sektörünün diğer alanlarındaki iş bırakmanın başlangıcı olabileceği ifade edildi. Demiryolu ulaşımı sendikası EVG, Deutsche Bahn ve diğer 50 demiryolu şirketi ile yeni toplu sözleşme için müzakerede bulunuyor. 23 Mart'a kadar sonuç alınamazsa 27 Mart'ta ulaşım sektöründe geniş kapsamlı uyarı grevi planlanıyor.

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Foto - Almanya havalimanları durma noktasına geldi! Grevler devam ediyor

UZLAŞMADAN UZAKLAR Dün bir günlük uyarı grevine çıkan havalimanı çalışanlarının bağlı olduğu sendika, işverenden yüzde 10.5 ya da en az 500 euro zam yapılmasını isterken, işveren yüzde 5 maaş zammı ile bir defaya mahsus 2500 euro prim teklif etti. Üçüncü tur müzakerelerin 27-29 Mart'ta Potsdam'da yapılması planlanıyor. TARAFTARLAR EVDE KALDI Uyarı grevi, RB Leipzig'in Manchester City ile bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını da etkiledi. Leipzig taraftarları uçuş iptalleri dolayısıyla İngiltere'ye uçamadı. Taraftarlar derneği, charter uçuşuyla alternatif oluşturmaya çalıştı, ancak maliyetin 380 euro olması bu uçuşun da yapılmasının önünü kesti.

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