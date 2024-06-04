Almanya ‘fırsat kartı’ ile nitelikli iş gücüne kapılarını açtı! İşte başvuru şartları…

YILDA 400 BİN İŞÇİ HEDEFİ Geçen yıl Haziran ayında Federal Meclis'te kabul edilen üç aşamalı Nitelikli İşgücü Göçü Yasası kapsamında yürürlüğe giren Fırsat Kartı uygulaması ile hükümet, ekonominin karşılaştığı en büyük zorluklardan olan nitelikli iş gücü açığına çözüm üretmek istiyor.İstatistikler Almanya genelinde 1,5 milyondan fazla pozisyonun personel eksikliği nedeniyle boş kaldığını gösteriyor. Nüfus yaşlanırken, kısa sürede emekli olacaklarla birlikte çalışabilir nüfusun giderek azalacağı öngörülüyor. Bu soruna dikkat çeken Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, emekliye ayrılacak nüfus nedeniyle 2035 yılına kadar 7 milyon yeni işçiye ihtiyaç duyulacağını açıklamıştı.Almanya'da özellikle sağlık ve bilişim sektörleri ile mesleki eğitim gerektiren alanlarda açık var. Fırsat Kartı ile her yıl yurt dışından 400 bin kişinin çalışmak ve yaşamak üzere Almanya'ya gelmesi hedefleniyor. Yeşiller partisinin Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge "Eksik iş gücü ülke ekonomisi için gerçek bir risk. Bu sadece yabancı çalışanlar için değil, Almanya için de bir fırsat" sözleriyle uygulamanın 1 Haziran'da yürürlüğe girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.