Almanya ‘fırsat kartı’ ile nitelikli iş gücüne kapılarını açtı! İşte başvuru şartları…

GEÇİCİ VE KISA SÜRELİ ÇALIŞMAK MÜMKÜN Yeni uygulamadan önce de Almanya'ya iş aramak için gelmek mümkündü. Ancak eski iş arama vizesi en fazla 6 ay süreli olarak düzenleniyordu. Ayrıca eski vize ile iş ararken geçici veya kısa süreli işlerde çalışmak da mümkün değildi. Fırsat Kartı'nın en önemli avantajı ise iş ararken geçici ve kısa süreli çalışmaya olanak tanıması. Fırsat Kartı ile haftada 20 saate kadar ek işlerde çalışmak mümkün. İş aramak için tanınan süre ise bir yıl ve çoğu durumda bunu uzatmak mümkün değil. Ayrıca bu kart sadece Almanya'da geçerli, yani diğer AB ülkelerinde çalışma imkanı sağlamıyor. Kalıcı bir iş bulunduktan sonra oturum başvurusunda bulunmak gerekiyor, bunun için ödenmesi gereken tutar 100 Euro.