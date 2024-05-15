Almanya ekonomisi alarm veriyor! Büyüme tahminlerini düşürdüler

Ukrayna'da devam eden savaşın ve Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi için önemli risk faktörleri teşkil ettiği belirten Kurul, "Alman ekonomisinin büyümesinin zayıf genel ekonomik talep ile baskılandığı" değerlendirmesinde bulundu. SVR, enerji fiyatlarının yeniden yükselme tehlikesine ek olarak, para ve maliye politikasının gelecekteki yönünün de belirsiz olabileceği uyarısını yaptı. Kurula göre, Avro bölgesinde enflasyondaki düşüş mevcut hızda yavaşlarsa, bu durum Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz döngüsünü ertelemesine neden olabilir.