Almanya ekonomisi alarm veriyor! Büyüme tahminlerini düşürdüler

Almanya’nın ihracatının bu yıl yüzde 0,3'lük düşüş göstermesini bekleyen kurul, ihracatın gelecek yıl da 1,8 artmasını öngörüyor. Kurulun raporunda, Almanya ihracatının önemli ölçüde ivme kaybettiği ve mevcut ekonomik zayıflığa önemli bir katkıda bulunduğu belirtildi. SVR, geçen yıl ortalama yüze 5,9 olarak kayıtlara geçen yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 2,4'e ineceği tahmininde de bulundu. Enflasyonun 2025'te yüzde 2,1'e düşmesi bekleniyor Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da bugün dış talep, özel tüketim ve yatırımların düşük olmasını sebep göstererek Almanya'nın bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 0,3'ten yüzde 0,1'e indirdi. AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2024 İlkbahar" raporunda, Alman ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1 büyüyeceğini öngördü.