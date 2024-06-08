Almanya düştü!

"Son olarak, potansiyel konjonktürel rüzgarların yanı sıra, Almanya'nın bilinen yapısal zayıflıkları bir gecede ortadan kalkmayacak ve herhangi bir toparlanmanın hızını sınırlayacak. Son haftalardaki tüm iyimserliğin ardından, Alman ekonomisinin ikinci çeyreğe resmi başlangıcı hayal kırıklığı oluşturdu. Özel tüketim zayıf kalmaya devam ediyor ve sanayi üretimi ivme kazanamıyor. Büyümenin ana itici gücü yine ihracat. Şimdilik iyimserliğe tekrar veda etmek için çok erken, ancak Alman ekonomisinin toparlanmasının inatçı kalacağı çok açık."