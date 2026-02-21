  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cemre suya ne zaman düşecek? Baharın ikinci müjdecisi için tarih belli oldu Süper Lig’den 6 kulüp var! İşte kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticiler Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar Dilden dile dolaşan iddia kulisleri sallamıştı! Abdullah Gül’den, flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması KKTC’de ipler koptu! Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı birbirine girdi Gerilime tavan yaptıracak iddia! ABD, İran’a tek başına saldırmayacak, onlar da hazırlık yapıyor Türkiye'den çok kritik İran kararı! İHA ve SİHA'lar peş peşe havalandı Yüzyılın Sosyal Konut Projesi Mart ayında imzalar atılıyor! Devasa projede kilit aktör Türkiye
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar

ABD'li haber ajansı Bloomberg, Alman yapı malzemeleri üreticisi Heidelberg'in Türk devini satın almak için harekete geçtiğini yazdı.

#1
Foto - Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar

Alman yapı malzemeleri üreticisi Heidelberg'in Akçansa Çimento’daki payını iki katına çıkarmak ve şirketin çoğunluk hissesini elde etmek için Sabancı Holding ile görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.

#2
Foto - Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Heidelberg Akçansa’nın yüzde 40’lık payını satın almak için Sabancı Holding ile görüşüyor.

#3
Foto - Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar

Sabancı Holding 28 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada, ismi açıklanmayan üçüncü bir taraftan sahip olduğu yüzde 9,7’lik pay için teklif aldığını ve bu teklifin Akçansa’ya yaklaşık 1,1 milyar dolar değer biçtiğini duyurmuştu.

#4
Foto - Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar

Habere göre Heidelberg, bu teklife rakip olabilecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman şirketin Akçansa’da mevcutta yüzde 39,7 payı bulunuyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Heidelberg daha önce de Sabancı’nın Akçansa’daki paylarını devralmak için görüşmüş ancak taraflar fiyat konusunda anlaşmaya varamamıştı.

#5
Foto - Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar

Kaynaklar, müzakerelerin devam ettiğini ancak sürecin gecikebileceğini veya başarısızlıkla sonuçlanabileceğini, ayrıca daha yüksek tekliflerle başka taliplerin de ortaya çıkabileceğini söyledi. Serbest işlem gören Akçansa hisseleri son 12 ayda İstanbul’da yaklaşık değer kazanarak şirketin piyasa değerini yaklaşık 930 milyon dolara çıkardı.

#6
Foto - Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar

1996'da Sabancı ve Heidelberg'in ortak girişimi olarak, Akçimento ve Çanakkale Çimento'nun birleşmesiyle kurulan Akçansa, Türkiye'nin önde gelen çimento ve hazır klinker üreticilerinden biri olarak görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor
Gündem

Birileri karşı çıksa da Kanal İstanbul gümbür gümbür geliyor

Dış mihrakların ve içerideki uzantılarının tüm engelleme çabalarına, kirli algı operasyonlarına rağmen Türkiye’nin vizyon projesi Kanal İsta..
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı
Dünya

Belediyeye 21 kilo altın bağışladı

Japonya'nın Osaka kentinde film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir bağışçı, kentin su şebeke..
14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!
Gündem

İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu!

Aksa Tufanı sonrası Yahudi barbarlığına destek vererek İsrail ordusunda görev alan siyonist namussuz Türk vatandaşlarının kimlikleri açıklan..
Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye tarife resti: "Bizi soyanlara karşı bu benim hakkım!"
Dünya

Trump’tan Yüksek Mahkeme’ye tarife resti: "Bizi soyanlara karşı bu benim hakkım!"

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle tarifeleri uygulama yetkisinin kendisinde olduğunu savunarak, yıllardır ABD’yi "soyan..
Erdoğan'dan sürpriz iftar!
Gündem

Erdoğan'dan sürpriz iftar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23