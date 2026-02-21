Almanların Türkiye hamlesini duyurdu: Hisseleleri artırıp oradaki kontrolü ele geçirmek istiyorlar
ABD'li haber ajansı Bloomberg, Alman yapı malzemeleri üreticisi Heidelberg'in Türk devini satın almak için harekete geçtiğini yazdı.
Alman yapı malzemeleri üreticisi Heidelberg'in Akçansa Çimento’daki payını iki katına çıkarmak ve şirketin çoğunluk hissesini elde etmek için Sabancı Holding ile görüşmeler yürüttüğü iddia edildi.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Heidelberg Akçansa’nın yüzde 40’lık payını satın almak için Sabancı Holding ile görüşüyor.
Sabancı Holding 28 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada, ismi açıklanmayan üçüncü bir taraftan sahip olduğu yüzde 9,7’lik pay için teklif aldığını ve bu teklifin Akçansa’ya yaklaşık 1,1 milyar dolar değer biçtiğini duyurmuştu.
Habere göre Heidelberg, bu teklife rakip olabilecek bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Alman şirketin Akçansa’da mevcutta yüzde 39,7 payı bulunuyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Heidelberg daha önce de Sabancı’nın Akçansa’daki paylarını devralmak için görüşmüş ancak taraflar fiyat konusunda anlaşmaya varamamıştı.
Kaynaklar, müzakerelerin devam ettiğini ancak sürecin gecikebileceğini veya başarısızlıkla sonuçlanabileceğini, ayrıca daha yüksek tekliflerle başka taliplerin de ortaya çıkabileceğini söyledi. Serbest işlem gören Akçansa hisseleri son 12 ayda İstanbul’da yaklaşık değer kazanarak şirketin piyasa değerini yaklaşık 930 milyon dolara çıkardı.
1996'da Sabancı ve Heidelberg'in ortak girişimi olarak, Akçimento ve Çanakkale Çimento'nun birleşmesiyle kurulan Akçansa, Türkiye'nin önde gelen çimento ve hazır klinker üreticilerinden biri olarak görülüyor.
