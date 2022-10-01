Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

Yine örgüt adına çalışan Almanya'daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı. Örgütün üst düzey yöneticileri de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemiyle paraları akladığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri de yakalamak için çalışmalar devam ediyor.