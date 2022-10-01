2022-10-01 13:05:10 Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi
Mersin'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden aradıkları Alman vatandaşlarına, kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Polise karşı evine özel 3 kapı yaptıran çete lideri ise kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Çetenin, 1 milyon 581 bin euro para dolandırdığı ortaya çıktı.