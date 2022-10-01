  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

2022-10-01 13:05:10
Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

Mersin'de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden aradıkları Alman vatandaşlarına, kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Polise karşı evine özel 3 kapı yaptıran çete lideri ise kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Çetenin, 1 milyon 581 bin euro para dolandırdığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' yapan şahısları takibe aldı. Bir süre hem fiziki hem de teknik takip yapan ekipler, 41 şüpheliyi belirledi.

#2
Foto - Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

Bu sabah Özel Harekat polislerinin de desteğiyle Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli'de 41 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda euro, dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.

#3
Foto - Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

POLİSE ÖNLEM İÇİN 3 KAPI YAPTIRMIŞ Mersin'de 25 adrese giren ekipler, en çok çete lideri H.M.'nin evinde zorlandı. Polis baskınlarına karşı evine güçlendirilmiş 3 kapı yaptıran zanlının kapısını açmak için Özel Harekat polisleri büyük bir mücadele verirken, kapılar uzun uğraşlar sonucunda kırılarak açılabildi.

#4
Foto - Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

Bu sırada polislerden yaya olarak kaçmaya çalışan H.M. de kovalama sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca zanlının ufak bir çocuğu evde tek başına bırakıp kaçtığı görüldü.

#5
Foto - Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

ÇAĞRI MERKEZLERİ KURMUŞLAR Şüphelilerin kentin farklı yerlerine çağrı merkezleri kurdukları, sık sık da yakalanmasınlar diye adres değiştirdikleri tespit edilirken, özellikle Almanya'da olaylara karışan ve iyi Almancası olan kişileri Türkiye'ye getirdiği, bu çağrı merkezlerinde bilgisayara kurdukları özel bir program üzerinden Almanya'da yaşayan insanları arayarak kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıtarak para istedikleri belirlendi.

#6
Foto - Almanların korkulu rüyasıydı... Mersin'de çökertildi

Yine örgüt adına çalışan Almanya'daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı. Örgütün üst düzey yöneticileri de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemiyle paraları akladığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelileri de yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Yüzün de mi kızarmadı! Kılıçdaroğlu'ndan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluna 'yok artık' dedirten söz!
Siyaset

Yüzün de mi kızarmadı! Kılıçdaroğlu'ndan şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluna 'yok artık' dedirten söz!

BBP Kurucu lideri şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pişkin bir şekilde bab..
Ermenistan'ın Türkiye kararı terör örgütü PKK'yı şoka soktu!
Gündem

Ermenistan'ın Türkiye kararı terör örgütü PKK'yı şoka soktu! "Ermeni tarihine en büyük ihanet"

Ermenistan'ın Türkiye'ye iki PKK'lı teröristi iade etmesi sonrası, terör örgütü PKK'nın sözde yetkililerinden Zagros Hiwa çıldırdı. Paşinyan..
CHP’li Tunç Soyer’in eşine yaptığı kıyağı İçişleri affetmedi! Düğmeye basıldı!
Gündem

CHP’li Tunç Soyer’in eşine yaptığı kıyağı İçişleri affetmedi! Düğmeye basıldı!

İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül'deki İzmir'in kurtuluşu törenlerinde yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başk..
Balkabağı maskesi nasıl yapılır? Cilde faydaları nelerdir? Bal kabağı maskesi evde nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Balkabağı maskesi nasıl yapılır? Cilde faydaları nelerdir? Bal kabağı maskesi evde nasıl yapılır?

Balkabağı Maskesi Nasıl Yapılır? Cilde Faydaları Nelerdir? Sodyum, magnezyum, çinko, potasyum gibi mineraller ve A, E, V vb. vitaminler açıs..
KYK burs başvuru tarihi | KYK burs başvuruları başladı mı?
Eğitim

KYK burs başvuru tarihi | KYK burs başvuruları başladı mı?

Üniversite öğrencileri KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını, işlemlerin nereden nasıl yapılacağını araştı..
Kendisini vuran İYİ Partili isim, hayatını kaybetti
Yerel

Kendisini vuran İYİ Partili isim, hayatını kaybetti

Samsun'da tabancayla kendisini vuran Samsun İyi Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23