Çok konuşulacak bir tartışma konusu daha! Vazelin tüylenme yapar mı?
Çok konuşulacak bir tartışma konusu daha! Vazelin tüylenme yapar mı?

Yıllardır aynı tartışmanın merkezinde bulunan bu ürün için fluluk hala devam ediyor.

Onarıcı etkisi kabul edilirken yüzde tüylenmeye yol açtığı iddiası bilimsel olarak karşılık bulmuyor. Birçok kişinin çekmecesinde duran, ihtiyaç anında akla gelen ilk ürünlerden biri vazelin. Özellikle dudak çatlakları ve tahriş söz konusu olduğunda kısa sürede sağladığı rahatlama dikkat çekiyor. Ancak bu pratik çözüm, “yüze sürülürse tüylenme yapar” düşüncesiyle hala tereddütle kullanılıyor.

Klasik anlamda bir nemlendirici gibi davranmaz. Cilde su kazandırmak yerine, yüzeyde ince bir tabaka oluşturarak mevcut nemin kaybını yavaşlatır. Bu sayede kuruluğa bağlı gerginlik azalır, hassaslaşmış bölgeler dış etkenlere karşı daha korunaklı hale gelir.

Cilt ileri düzeyde kuruduğunda yalnızca nem azalmaz; yüzey aynı zamanda kırılganlaşır. Bu durumda en küçük hareket bile yanma ve acı hissine yol açabilir. Oluşturduğu koruyucu katman sayesinde hassas yüzey dış ortamla daha az temas eder ve toparlanma süreci hızlanır. Dudak ve burun kenarı gibi bölgelerde hızlı sonuç görülmesinin nedeni de bu etki.

En çok dile getirilen endişe, yüzde tüylenmeyi artırdığı yönünde. Ancak bu görüşü destekleyen bir mekanizma yok. Kıl köklerini uyaran ya da hormonal dengeyi etkileyen bir yapıya sahip değil; bu nedenle yeni tüy oluşumunu tetiklemesi beklenmez.

Kullanım sonrası artmış hissinin nedeni ise çoğu zaman görsel bir fark. Yüzeyde oluşan parlaklık, zaten var olan ince tüyleri daha belirgin hale getirir. Yumuşayan ciltte bu tüyler daha fazla hissedilir; algı değişir, gerçek değişmez. HER CİLTTE AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR Genel olarak güvenli kabul edilse de her cilt tipi aynı tepkiyi vermez. Yağlı ve akneye yatkın ciltlerde yoğun kullanım, yüzeyde ağırlık hissine ve tıkanmaya yol açabilir. Bu nedenle kullanım alanı ve sıklığı kişisel ihtiyaca göre belirlenmeli.

En iyi etki, temiz ve hafif nemli cilt üzerine uygulandığında ortaya çıkar. Tüm yüze yaymak yerine ihtiyaç duyulan bölgelere sürmek, daha dengeli bir bakım sağlar. Gece kullanımı ise cildin kendini yenilediği süreçle örtüştüğü için avantaj sunar.

Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık
Gündem

Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık

Genellikle İslam düşmanlığını konu alan haberler yaptığımız İngiltere’den bu defa bizi de şaşırtan bir haber geldi. İngiliz Telegraph gazete..
Sumud Filosu saldırıya uğradı
Dünya

Sumud Filosu saldırıya uğradı

Küresel Sumud Filosu’na ait gemiler Yunanistan açıklarında sinyal karartma saldırısına uğradı. Filo yolcuları olası bir müdahaleye hazırlan..
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı
Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy h..
Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş
Gündem

Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Akit TV ekranlarında Erkan Tan’ın konuğu olduğu programda, CHP’li İBB yönetimi ve Ekrem İmamo..
Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin
Seyahat

Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı D..
Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!
Ekonomi

Küresel piyasaların kilitlendiği dev zirveden beklenen haber geldi! Fed faiz kararını açıkladı: Beklentiler boşa çıkmadı!

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), iki gün süren yoğun mesainin ardından Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını tam..
