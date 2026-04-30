Çok konuşulacak bir tartışma konusu daha! Vazelin tüylenme yapar mı?

Kullanım sonrası artmış hissinin nedeni ise çoğu zaman görsel bir fark. Yüzeyde oluşan parlaklık, zaten var olan ince tüyleri daha belirgin hale getirir. Yumuşayan ciltte bu tüyler daha fazla hissedilir; algı değişir, gerçek değişmez. HER CİLTTE AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR Genel olarak güvenli kabul edilse de her cilt tipi aynı tepkiyi vermez. Yağlı ve akneye yatkın ciltlerde yoğun kullanım, yüzeyde ağırlık hissine ve tıkanmaya yol açabilir. Bu nedenle kullanım alanı ve sıklığı kişisel ihtiyaca göre belirlenmeli.