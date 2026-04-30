Çok konuşulacak gelişme: Abdullah Gül'ün gizlice aldığı kararı duyurdu: Kuruyorlar
Haber Merkezi

Çok konuşulacak gelişme: Abdullah Gül'ün gizlice aldığı kararı duyurdu: Kuruyorlar

Gazeteci Fehmi Çalmuk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sessiz sedasız bazı çalışmalar yürüttüğü ve yakında bunun kamuoyu ile paylaşılacağını öne sürdü.

Fehmi Çalmuk'un politikadam.com'daki "Neler Oluyor Hayatta-3... Firak'ın Çocukları" başlıklı yazısında, "Kimse Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra İstanbul Maslak'taki köşkte çelik çomak oynadığını düşünmesin" ifadelerini kullanarak, yeni bir milliyetçi-muhafazakar ittifak çalışmaları konusunda "projenin asıl mimarı" olduğunu ileri sürdü.

Yazının başlığındaki "firak" kelimesi ayrılık veya iki kişinin ya da topluluğun birbirinden uzaklaşması anlamına geliyor. Yazıda Çalmuk, "Abdullah Gül ve Fehmi Koru'nun yol haritası bir fermuar gibi birbirine o kadar bağlıdır ki neredeyse rüyalarını bile bir görür haldelerdir. AK Parti karşısında yeni bir yol oluşturma gayreti bir süredir devam etmektedir" dedi. İşte o yazının tamamı:

Fehmi Koru'yu çocukluğumdan beri izlerim, okurum, takip ederim. Olacağı ve olması gerekenleri "erken uyarı sistemi" gibi bildirir. Belki bu anlamda yönlendirir, hedefe doğru gidişatın yol işaretlerini belirler. Necip Fazıl’ın şiirlerini okuduğu long play plağın yapımcısı da odur. Merhum Özal’ın DPT’de iken aldığı ilk bilgisayarı kullanmasını teşvik eden gelişmeleri haber veren bir isimdir. Roger Garaudy’nin kitabını ilk kez Türkçeye tercüme ederek kamuoyuyla buluşturan isim de odur.

Saadet Partisi içinden Milli Görüşçü yeni bir parti çalışması daha yapılıyor. Şu ana kadar örgütlendikleri il sayısı 30’u geçti. Haziran ayında kamuoyu önüne çıkmayı hedefliyorlar.

Abdullah Gül ve Fehmi Koru'nun yol haritası bir fermuar gibi birbirine o kadar bağlıdır ki neredeyse rüyalarını bile bir görür haldelerdir. AK Parti karşısında yeni bir yol oluşturma gayreti bir süredir devam etmektedir. Devam eden bu gayret; geçen seçimlerde CHP üzerinde yapılan ittifakın şimdi muhafazakar seçmeni kapsayacak bir şekilde Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve buna katılacak muhafazakar ve milliyetçi çizgilerdeki partilerle ete kemiğe bürünecektir. Fehmi Koru'nun belirttiği {arajı yalnızca Yeniden Refah Partisi tarafından egale edilmiş durumdadır. Bu haliyle yeni seçim ittifakının şekilleneceği, aynı davaya hizmet eden iki partide olacaktır. Fehmi Koru yazısıyla hem Ali Babacan'a hem de Ahmet Davutoğlu'na -tabirimi mazur görün- "oturun oturduğunuz yerde" derecesine bir istikamet göstermektedir.

Şimdi bu projenin asıl mimarının Abdullah Gül olduğu anlaşılmaktadır. Kimse Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra İstanbul Maslak'taki köşkte çelik çomak oynadığını düşünmesin. Belki Dışişleri Bakanlığından daha fazla yabancı diplomatların uğrak yeri olan Köşk; aynı zamanda uluslararası ünvana sahip birçok kuruluşun da hem siyasi hem de ekonomik olarak adım atmadan önce başvurduğu önemli bir kapıdır. Gül, kendisinin ve zamana karşı tarihin kendisine yüklediği sorumluluğu en ince ayrıntısına kadar uygulayan bir siyasi figürdür.

Yorumlar

1453

İngiliz aklı ile bir fırıldaklık çeviriyor tabiki enayi değiliz.yaveride belli bülent erınç

Adem

Akilli durmazlar. Adamlarda dava derdi yok,iktidar,koltuk derdi var. Oylari bōlüp CHP nin ekmegine tereyag olacaklar. Allah c.c akil fikir, suur versin.amiin
