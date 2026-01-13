Erişim gitti! Bakanlıktan 'X' açıklaması
Popüler sosyal medya uygulaması X'te erişim sorunu yaşanıyor. Gelişme sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Popüler sosyal medya uygulaması X'te erişim sorunu yaşanıyor. Gelişme sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.
Sosyal paylaşım platformu X’te erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini belirtiuor.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X'te ( Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Çökme raporu ve erişim verilerine göre, 13 Ocak Salı günü uygulama ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar, ana sayfada "akış yenilenmiyor, bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatasıyla karşılaşıyor.
Küresel raporlamalar çerçevesinde saat 17.00 itibariyle sorun yaşandığı aktarılıyor. ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya gibi ülkeleri de içerisine alan kesintinin, küresel çapta olduğu görülüyor. Konuyla ilgili X yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Ömer Fatih Sayan "Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23