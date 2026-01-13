  • İSTANBUL
Erişim gitti! Bakanlıktan 'X' açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erişim gitti! Bakanlıktan 'X' açıklaması

Popüler sosyal medya uygulaması X'te erişim sorunu yaşanıyor. Gelişme sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi.

Foto - Erişim gitti! Bakanlıktan 'X' açıklaması

Sosyal paylaşım platformu X’te erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar akışın yenilenmediğini, gönderilerin yüklenmediğini belirtiuor.

Foto - Erişim gitti! Bakanlıktan 'X' açıklaması

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X'te ( Twitter) erişim sorunu yaşanıyor. Çökme raporu ve erişim verilerine göre, 13 Ocak Salı günü uygulama ile ilgili sorun yaşayan kullanıcılar, ana sayfada "akış yenilenmiyor, bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatasıyla karşılaşıyor.

Foto - Erişim gitti! Bakanlıktan 'X' açıklaması

Küresel raporlamalar çerçevesinde saat 17.00 itibariyle sorun yaşandığı aktarılıyor. ABD, İngiltere, Kanada, Avusturya, Portekiz ve Almanya gibi ülkeleri de içerisine alan kesintinin, küresel çapta olduğu görülüyor. Konuyla ilgili X yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Foto - Erişim gitti! Bakanlıktan 'X' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Ömer Fatih Sayan "Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.

