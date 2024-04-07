2024-04-07 00:48:14 Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı
Yıllardır bir işe yaramayan Alman donanması Kızıldeniz'de bir yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.
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Yıllardır bir işe yaramayan Alman donanması Kızıldeniz'de bir yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.
Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamında görev yapan Alman ordusuna ait “Hessen” firkateyninin, bir yük gemisine yönelik saldırıyı engellediği bildirildi.
Alman Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) sosyal medya platformu X’ten yapılan açıklamaya göre, AB askeri misyonu “Aspides”te görev yapan Hessen firkateyni, Kızıldeniz’de bir sivil yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.
"Yaklaşan bir füzenin imha edildiği" ifade edilen açıklamada, "Hessen” firkateyninin görevini sürdürdüğü kaybedildi.
Almanya'nın “Hessen” firkateyni, AB'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonu kapsamında şubat sonundan bu yana 250 askerle bölgede bulunuyor.
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