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Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

2024-04-07 00:48:14
Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

Yıllardır bir işe yaramayan Alman donanması Kızıldeniz'de bir yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.

#1
Foto - Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için Avrupa Birliği (AB) misyonu kapsamında görev yapan Alman ordusuna ait “Hessen” firkateyninin, bir yük gemisine yönelik saldırıyı engellediği bildirildi.

#2
Foto - Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

Alman Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) sosyal medya platformu X’ten yapılan açıklamaya göre, AB askeri misyonu “Aspides”te görev yapan Hessen firkateyni, Kızıldeniz’de bir sivil yük gemisine yönelik saldırıyı engelledi.

#3
Foto - Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

"Yaklaşan bir füzenin imha edildiği" ifade edilen açıklamada, "Hessen” firkateyninin görevini sürdürdüğü kaybedildi.

#4
Foto - Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

Almanya'nın “Hessen” firkateyni, AB'nin Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonu kapsamında şubat sonundan bu yana 250 askerle bölgede bulunuyor.​​​​​​​

#5
Foto - Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

#6
Foto - Alman donanması yıllar sonra bir işe yaradı

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