Alman devi otomobillerine ChatGPT ekliyor

Bu da beraberinde otomobillerin maliyetlerinde bir azalma getirebilir. Tabi böyle yorumlar veya tahminler yapmak için oldukça erken. Otonom sürüş gibi özelliklerin popüleritesinin artması bu tarz yatırımlara olan eğilimi de arttırmakta. Bu da yanında markalara özgü olan “yapay zeka botlarını” getirebilir.