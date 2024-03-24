2024-03-24 15:32:38 Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken yıldızlar devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alman devi, Kanarya'nın yıldız oyuncusu için devreye girmişti. Adana Demirspor maçında yakından takip edilecek başarılı oyuncu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte rüm detaylar...