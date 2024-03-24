  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
12
Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

2024-03-24 15:32:38
Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken yıldızlar devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alman devi, Kanarya'nın yıldız oyuncusu için devreye girmişti. Adana Demirspor maçında yakından takip edilecek başarılı oyuncu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte rüm detaylar...

#1
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Sarı lacivertlilerde performansıyla dikkat çeken yıldızlar devlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

#3
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Alman devi, Kanarya'nın yıldız oyuncusu için devreye girmişti.

#4
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Adana Demirspor maçında yakından takip edilecek başarılı oyuncu için bonservis bedeli de belirlendi. İşte rüm detaylar...

#5
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor.

#6
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Son olarak Alman Ligi Bundesliga'da şampiyonluğa koşan Bayer Leverkusen ile ilgili olarak yeni bir bilgi geldi.

#7
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Bayer Leverkusen'li kurmayların Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmada İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı.

#8
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri de gelen haberler arasında.

#9
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında haber olmuştu.

#10
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

25 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek bu sezon 35'i ilk 11'de olmak üzere 42 maçta Fenerbahçe formasını giydi

#11
Foto - Alman devi Kadıköy'e onun için geliyor! Tam 20 milyon Euro... Müthiş rakam masada artık!

ve 3 bin 204 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda 1 kez fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zelenskiy sessizliğini bozdu! Dikkat çeken Moskova saldırısı açıklaması
Dünya

Zelenskiy sessizliğini bozdu! Dikkat çeken Moskova saldırısı açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu...
Yeniden Refah, Saadet Partisi’nin hatasından ders almadı... Kurum’a karşı Ekrem-Erbakan ittifakı!
Siyaset

Yeniden Refah, Saadet Partisi’nin hatasından ders almadı... Kurum’a karşı Ekrem-Erbakan ittifakı!

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mütedeyyin kesimi kandırmak için Saadet Partisini kullanan CHP’ye bu defa da Yeniden Refah Partis..
Çin'de hassas görüntüler! Yemek için köpeği böyle avladılar
Sosyal Medya

Çin'de hassas görüntüler! Yemek için köpeği böyle avladılar

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin’de yemek için köpek avına çıkan iki kişi köpeği böyle öldürdü.
24 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

24 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (24 Mart 2024) sunuyoruz...

Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
Yaşam

Ailesinin haber alamadığı genç, meyve bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iftardan önce evden çıkan ve ailesinin saatlerdir kendisinden haber alamadığı 28 yaşındaki genç, kendilerine a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23