  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Buzdolabına koyarsanız hemen çıkarın: Asla soğukta saklama! Pirinç, soğan ve onları koyma, hiç iyi değil Kimsenin ruhu bile duymadı: Çinliler herkesi uyuttu, 130 şirketi sessiz sedasız satın aldı Sessiz sedasız harekat başlatılıyor: Bu hamle ağızları kapatacak! Bu tavrı olay olabilir Göz ardı edilmemeli: Kilo kontrolü sürecinde vitamin ve mineral ile ilgili tüm ortaya çıkan detaylar 79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi Farah Zeynep Abdullah Ahbap soruşturmasında konuştu: Durum sanılandan çok daha vahimmiş Dünyayı şok eden görüntüler: İnsanlar çöplerin içinde yüzüyor! CHP’li Bayraklı Belediyesi ‘Çöp, çamur, çukur’dan vazgeçmiyor Kendileri seçip kendileri isyan etti
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Rusya'nın son dönemde öne çıkan füzelerinden birisi olan S-71M'de o ülkenin kritik parçaları tespit edildi. Söz konusu tespit Ukrayna istihbaratı tarafından yapıldı.

#1
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Rusya’nın Ukrayna savaşında sıklıkla kullandığı S-71M seyir füzesinde Nvidia Jetson Orin modülü bulunduğu belirtildi.

#2
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Hobi amaçlı robotik projeler ve otonom sürüş prototipleri için Amerikalı bir şirket tarafından üretilen küçük bir çip, Rusya’nın en yeni füzelerinden birinin içinde ortaya çıktı. Ukrayna istihbaratına göre bu çip, füzenin hedefleme görevini yürütüyor olabilir.

#3
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR) uzmanlarının Rusya’nın “tek renkli” anlamına gelen Monokhrom kod adlı yeni S-71M seyir füzesinde bir Nvidia Jetson Orin modülü bulduğunu rapor etti. Bu modül, ticari robotik ve yapay zeka uygulamalarında yaygın olarak kullanılan kompakt bir yerleşik bilgisayar olarak biliniyor.

#4
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Defence Blog tarafından yapılan habere göre bu keşif, Moskova’nın Amerikan tasarımı yapay zeka donanımlarını, insan müdahalesi olmadan hedefleri avlamak ve vurmak üzere tasarlanmış bir silaha gizlice entegre ettiği ihtimalini gündeme getiriyor.

#5
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

GUR, bu bulgularını savaş alanından ele geçirilen Rus silahlarının içinde bulunan yabancı yapımı parçaları takip etmek için yönettiği çevrimiçi bir portal olan War&Sanctions (Savaş ve Yaptırımlar) üzerinden yayınladı. Kurum bu son duyurusunda, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı silahlardan çıkarılan 35 ayrı elektronik bileşeni tanımladı. GUR, giderek büyüyen bu açık veri tabanının; Kiev ve müttefiklerinin, yaptırım uygulanan teknolojilerin Rus fabrikalarına ulaşmasını sağlayan boşlukları kapatmaları için hükümetlere ve üreticilere baskı yapmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

#6
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

GUR’a göre S-71M’den çıkarılan Jetson modülü dahili bir kamera içeriyor ve kurumun terminal güdüm (son aşama güdümü) olarak adlandırdığı işlemi gerçekleştiriyor. Bu işlem, bir füzenin uçuşunun son aşamasında insan operatörün gerçek zamanlı girdisi yerine, makine görüşü algoritmaları aracılığıyla işlenen görsel verileri kullanarak hedefe kilitlenmesi ve kendini yönlendirmesi anlamına geliyor. GUR; benzer bilgisayar görüşlü güdüm teknolojilerinin daha önce V2U saldırı dronu ve Rusya’nın Ukrayna şehirlerine ve altyapısına karşı kullanmak üzere uyarlayıp seri ürettiği İran tasarımı bir dolanan mühimmat olan Shahed-236 dahil olmak üzere diğer Rus silahlarında da ortaya çıktığını kaydetti.

#7
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Status-6 olarak bilinen açık kaynaklı bir savunma analisti tarafından paylaşılan farklı bir değerlendirme ise, S-71K’nın menzilini 300 kilometreye daha yakın bir noktaya koyuyor. Analiz, füzenin savaş başlığının füze kullanımı için uyarlanmış Sovyet tasarımı 250 kilogramlık yüksek patlayıcılı parçacık etkili bir uçak bombası olan OFAB-250-270’e dayandığını ve ana fırlatma platformunun yine Su-57 olduğunu belirtiyor. GUR’un belirttiği menzil ile Status-6 tarafından alıntılanan daha düşük rakam arasındaki uçurum mevcut raporlarda henüz çözülebilmiş değil. Ne Rus hükümeti ne de füzenin üreticisi Sukhoi bu rakamlardan herhangi birini kamuoyuna doğrulamadı.

#8
Foto - İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

GUR, Ukraynalı bilimsel kurumlardan araştırmacılarla birlikte çalışan uzmanlarının, ele geçirilen Rus silahlarını incelemeye ve elektronik bileşenlerinin kökenini parça parça izlemeye devam ettiğini belirtti. Kurum, War&Sanctions portalını yönettikleri iki yıl boyunca tutarlı bir model ortaya çıkardıklarını savunuyor: Rusya’nın 2022’de başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana uygulanan kapsamlı uluslararası yaptırımlara rağmen, Moskova yabancı yüksek teknoloji bileşenlerini yerli üretim alternatifleriyle tamamen değiştiremiyor. GUR’un ihracat kontrollerini aşan “gri borsa” tedarik ağları olarak tanımladığı sistem aracılığıyla, Rusya’nın en gelişmiş silahları hala ABD, Avrupa ve Asya’dan gelen parçalara bağımlı kalıyor. KAYNAK: DEFENCETURK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na "harekete geçin" çağrısı
Gündem

Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı

Türk aile, bir seccade nedeniyle çıkan tartışma yüzünden 5 buçuk aydır Suudi Arabistan’da mahsur kaldı. Hukuk sarmalının ortasına düşen Eski..
Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! "Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi"
Siyaset

Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi”

Yeni Partili Mahmut Tanal, terörle mücadelede tarihi adımlar içeren Çerçeve Yasa'ya karşı çıktı ancak kendisi Öcalan posterlerinin açıldığı ..
Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?
Dünya

Uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Bakın gerekçeleri neymiş?

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı’nda uçağa yetişebilmek için aprona girerek kalkış hazırlığındaki uçağın peşinde..
Demirtaş’a güzellemeler yapan Arıkan’a Erbakan’dan ittifak ziyareti!
Gündem

Demirtaş’a güzellemeler yapan Arıkan’a Erbakan’dan ittifak ziyareti!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Mahmut Arıkan ile bir araya gelerek muhalefet cephesinde..
30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu
Gündem

30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu

8 Ağustos 1996’da Güney Kıbrıs’taki ara bölgede göndere çekili Türk Bayrağı’nı indirmek isteyen Solomos Solomou adlı Rum hain, bayrak direği..
Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu!
Siyaset

Efkan Ala’dan Ali Babacan’a ilginç gönderme! Meclis’te ‘Bambu ağacı’ diyaloğu!

TBMM’de DEVA Partili Ali Babacan’ın 15 yıl önceki “Çözüm Süreci”ni hatırlatması üzerine AK Partili Efkan Ala, “bambu ağacı” metaforuyla ceva..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23