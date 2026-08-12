İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

GUR, Ukraynalı bilimsel kurumlardan araştırmacılarla birlikte çalışan uzmanlarının, ele geçirilen Rus silahlarını incelemeye ve elektronik bileşenlerinin kökenini parça parça izlemeye devam ettiğini belirtti. Kurum, War&Sanctions portalını yönettikleri iki yıl boyunca tutarlı bir model ortaya çıkardıklarını savunuyor: Rusya’nın 2022’de başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana uygulanan kapsamlı uluslararası yaptırımlara rağmen, Moskova yabancı yüksek teknoloji bileşenlerini yerli üretim alternatifleriyle tamamen değiştiremiyor. GUR’un ihracat kontrollerini aşan “gri borsa” tedarik ağları olarak tanımladığı sistem aracılığıyla, Rusya’nın en gelişmiş silahları hala ABD, Avrupa ve Asya’dan gelen parçalara bağımlı kalıyor. KAYNAK: DEFENCETURK