İstihbarat yetkilileri ulaştı: Rus füzesinin içinden çıkan teknoloji ağızları açık bıraktı

Status-6 olarak bilinen açık kaynaklı bir savunma analisti tarafından paylaşılan farklı bir değerlendirme ise, S-71K’nın menzilini 300 kilometreye daha yakın bir noktaya koyuyor. Analiz, füzenin savaş başlığının füze kullanımı için uyarlanmış Sovyet tasarımı 250 kilogramlık yüksek patlayıcılı parçacık etkili bir uçak bombası olan OFAB-250-270’e dayandığını ve ana fırlatma platformunun yine Su-57 olduğunu belirtiyor. GUR’un belirttiği menzil ile Status-6 tarafından alıntılanan daha düşük rakam arasındaki uçurum mevcut raporlarda henüz çözülebilmiş değil. Ne Rus hükümeti ne de füzenin üreticisi Sukhoi bu rakamlardan herhangi birini kamuoyuna doğrulamadı.