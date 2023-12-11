Allah düşman başına vermesin! Parçalamadılar, resmen böyle yediler! Artık bıçak kemiğe dayandı 

“Anne ya da babasınız, telefonunuz çalıyor. Ve bir ses, "9 yaşındaki oğlunuzu köpekler parçaladı" diyor. "Allah düşmanımın başına vermesin" derler ya tam da öyle bir durum. Ankara Keçiören'deki olay tam da budur. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, "Benim çocuğuma köpek saldırmadı, çocuğumu köpekler yedi" diye anlattı.