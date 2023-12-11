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Medya
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Allah düşman başına vermesin! Parçalamadılar, resmen böyle yediler! Artık bıçak kemiğe dayandı 

2023-12-11 16:18:39
Allah düşman başına vermesin! Parçalamadılar, resmen böyle yediler! Artık bıçak kemiğe dayandı 

Ankara Keçiören'de 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Baba Halil Yılmaz, acı olayı “Benim çocuğuma köpekler saldırmadı, çocuğumu köpekler yedi” sözleriyle anlatırken, trajik olay, Türkiye'de sokak hayvanları ve insan güvenliği konularında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Hassas konuya temas eden Star yazarı İbrahim Güneş, “Köpekler mi, çocuklar mı?” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Allah düşman başına vermesin! Parçalamadılar, resmen böyle yediler! Artık bıçak kemiğe dayandı 

“Anne ya da babasınız, telefonunuz çalıyor. Ve bir ses, "9 yaşındaki oğlunuzu köpekler parçaladı" diyor. "Allah düşmanımın başına vermesin" derler ya tam da öyle bir durum. Ankara Keçiören'deki olay tam da budur. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, "Benim çocuğuma köpek saldırmadı, çocuğumu köpekler yedi" diye anlattı.

#2
Foto - Allah düşman başına vermesin! Parçalamadılar, resmen böyle yediler! Artık bıçak kemiğe dayandı 

Sağlık Bakanlığı yetkileri ile olayın hemen ardından konuştum. Kalbi duran yavrumuzu hayata döndürmek için büyük çaba verildi. Ama artık bıçak da kemiğe dayandı. Artık bir karar vereceğiz, çocuklarımız mı, köpekler mi?

#3
Foto - Allah düşman başına vermesin! Parçalamadılar, resmen böyle yediler! Artık bıçak kemiğe dayandı 

Kimse kusura bakmasın ama ben bir baba olarak çocuklarımı tercih ediyorum. Her konuda Avrupa'yı örnek gösterenler bu konuda da Avrupa'yı örnek alsın lütfen…”

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