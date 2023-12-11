2023-12-11 16:18:39 Allah düşman başına vermesin! Parçalamadılar, resmen böyle yediler! Artık bıçak kemiğe dayandı
Ankara Keçiören'de 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Baba Halil Yılmaz, acı olayı “Benim çocuğuma köpekler saldırmadı, çocuğumu köpekler yedi” sözleriyle anlatırken, trajik olay, Türkiye'de sokak hayvanları ve insan güvenliği konularında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Hassas konuya temas eden Star yazarı İbrahim Güneş, “Köpekler mi, çocuklar mı?” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti: