Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

''Rumları asla tanımayacağız'' çıkışı KKTC'yi memnun etti: Kendisine müteşekkiriz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Aliyev'in Güney Kıbrıs Rum kesimini 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak asla tanımadığını, tanımayacağını da rahatlıkla söylediğine dikkati çekerken kendisine müteşekkir olduklarını dile getirdi. AA21 Nisan 2026 Salı 12:50 - Güncelleme: 21 Nisan 2026 Salı 12:50

Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ADF 2026'yı, AA muhabirine değerlendirdi. Binlerce katılımcının yer aldığı ve çok sayıda ülkenin temsil edildiği forumun uluslararası diplomaside önemli bir platform olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, "KKTC olarak Kıbrıs sorunu nedeniyle tanınma sıkıntısı olan bir ülkeyiz ve böylesi platformlarda yer bulma her zaman için mümkün olmuyor. Ama anavatanımızda olunca bizim için ideal bir fırsat." diye konuştu.