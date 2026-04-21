Yeniakit Publisher
Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in" Güney Kıbrıs Rum kesimini 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak asla tanımayacağız" çıkışı KKTC'de büyük sevince yol açtı.

Foto - Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

Haberler > Ekonomi > ''Rumları asla tanımayacağız'' çıkışı KKTC'yi memnun etti: Kendisine müteşekkiriz Ekonomi ''Rumları asla tanımayacağız'' çıkışı KKTC'yi memnun etti: Kendisine müteşekkiriz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Aliyev'in Güney Kıbrıs Rum kesimini 'Kıbrıs Cumhuriyeti' olarak asla tanımadığını, tanımayacağını da rahatlıkla söylediğine dikkati çekerken kendisine müteşekkir olduklarını dile getirdi. AA21 Nisan 2026 Salı 12:50 - Güncelleme: 21 Nisan 2026 Salı 12:50 ''Rumları asla tanımayacağız'' çıkışı KKTC'yi memnun etti: Kendisine müteşekkiriz Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ADF 2026'yı, AA muhabirine değerlendirdi. Binlerce katılımcının yer aldığı ve çok sayıda ülkenin temsil edildiği forumun uluslararası diplomaside önemli bir platform olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, "KKTC olarak Kıbrıs sorunu nedeniyle tanınma sıkıntısı olan bir ülkeyiz ve böylesi platformlarda yer bulma her zaman için mümkün olmuyor. Ama anavatanımızda olunca bizim için ideal bir fırsat." diye konuştu.

Foto - Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

Ertuğruloğlu, ADF'nin KKTC açısından önemli imkanlar sunduğunu dile getirerek, "ADF, KKTC'nin görünürlüğünü gündeme getirme, yaptığımız ikili temaslarla da özelinde davamızı iyice izah etme, sadece siyasi boyutuyla değil ekonomik, kültürel, akademik her türlü boyutuyla Kıbrıs konusunu ele alma fırsatı yakaladığımız bir platform." değerlendirmesinde bulundu.

Foto - Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

Forum kapsamında çok sayıda ikili temas gerçekleştirdiklerini, Azerbaycan ve Pakistan ile yakın ilişkilerin sürdüğünü kaydeden Ertuğruloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev son derece cesur bir şekilde KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına olan desteğini hiç saklamadan, saklanmadan ifade ediyor." dedi.

Foto - Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

Aliyev'in Güney Kıbrıs Rum kesimini "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak asla tanımadığını, tanımayacağını da rahatlıkla söylediğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, kendisine müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Foto - Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

Ertuğruloğlu, Pakistan'ın da Türk milletiyle zaten tarihi kardeşlik bağı bulunduğunu hatırlatarak, "Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı olarak bizim de Pakistan ile özel bir diyaloğumuz, ilişkimiz var. Tabii bu ülkeler dışındaki çeşitli ülkelerin bakanlarıyla da ikili temaslarımız oldu. Çeşitli platformlara, panellere katılma şansımız oldu." bilgisini paylaştı.

Foto - Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

KKTC'nin tanınma sorunu nedeniyle çeşitli ambargo ve izolasyonlarla mücadele ettiğini belirten Ertuğruloğlu, bu nedenle ADF'nin yalnızca Kıbrıs meselesini anlatma zemini değil, aynı zamanda uluslararası arenadaki gelişmeleri takip etme ve farklı konularda bilgi edinme açısından da önemli bir platform niteliği taşıdığını vurguladı.

Foto - Aliyev'den 'sana helal olsun' dedirten çıkış

Forumun KKTC halkı açısından en önemli kazanımının görünürlük olduğunu anlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin uluslararası alanda uzun yıllardır yanlış algılandığını hatırlattı. KKTC'nin var olan bir devlet olduğunun bilinmesinin önem arz ettiğini söyleyen Ertuğruloğlu, "Çünkü Kıbrıs konusunun bunca yıldır yanlış algılanmasının temel nedeni sanki adada tek bir devlet varmış gibi bir algılama ve bu devlet de işte Rumların bir Rum devleti olan ama adına 'Kıbrıs Cumhuriyeti' dedikleri bir yapı gibi algılanması. Halbuki Kıbrıs konusunun temel özelliği tek ada ama iki devlet, iki millet." ifadesini kullandı. Ertuğruloğlu, çözümün de iki egemen eşit devletin iyi komşuluk ilişkileri içerisinde yaşayacağı bir yapıdan geçtiğini sözlerine ekledi.

